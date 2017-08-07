故宮「郎世寧兒童劇暨教育展」巡迴展演 首站屏東起跑



(中央社訊息服務20170807 16:10:10)為了實踐文化平權，促進藝術資源共享，國立故宮博物院舉辦「郎世寧兒童劇暨教育展巡迴展演計畫」，首站從屏東起跑，故宮李靜慧副院長與屏東縣政府文化處吳錦發處長在記者會上共同為活動揭開序幕，還特別邀請九歌兒童劇團黃翠華團長向前來觀劇的小朋友表演一段「偶說郎世寧」的故事。



故宮李靜慧副院長在記者會上表示，故宮首度將國寶兒童劇帶出院下鄉，將與首站屏東的大小朋友相見歡，期望透過戲劇表演、展覽及多樣化教育活動，培養觀眾對文化藝術的興趣，帶動更多地方觀眾走入藝術文化殿堂，藉由展覽去接觸藝術、接觸故宮，讓故宮不只是大人的故宮，也是兒童的故宮；不只是臺北的故宮，也是屏東的故宮。



屏東文化處吳錦發處長表示屏東從羅妹號事件、牡丹社事件到沿山公路道明會與長老教會的傳教，涉外事件與國際文化交流繁多，郎世寧在中國51年，成為西方繪畫與東方藝術交流的代表，故宮選擇這個主題到屏東作為下鄉首站，別具意義。



故宮表示「郎世寧兒童劇暨教育展」巡迴展演首站，適逢屏東兒童狂歡節舉辦，兒童劇結合戲偶及真人演出，透過穿梭古今、說演玩唱，將17世紀活躍於中國宮廷外國畫師郎世寧的故事搬上舞臺，教育巡迴展內容則以複製文物、多媒體互動裝置、動畫影片及實體教具為主題，以合作縣市的藝文空間作為故宮的藝遊基地，期望運用多元感官體驗之展示設計，邀請親子共玩共學，為觀眾創造親近友善的「故宮經驗」。



「郎世寧」本名朱塞佩．卡斯提永尼（Giuseppe Castiglione 1688-1766），是17世紀耶穌會傳教士，同時也是一名專業畫家。他對中國充滿嚮往，在27歲生日那年實現願望，踏上清朝國土，並有了中國名字「郎世寧」，還獲得康熙皇帝的召見。康熙皇帝對郎世寧的西洋文化背景很好奇，還要求他開始學習拿毛筆畫畫。雍正皇帝年間，展開嚴厲的禁教行動，下令許多外國傳教士離開中國，深受禮遇的「郎世寧」卻仍被皇帝留下來。這段期間，郎世寧還幫助宮中大臣年希堯編寫出中國第一本教授西洋透視法的著作《視學》。乾隆皇帝繼位，由於非常喜好藝術，更加重用郎世寧，並任命他參與圓明園西洋樓的建築設計，掌管皇家園林。



「郎世寧兒童劇」希望以詼諧有趣方式帶大家接觸這位勇敢又獨特的畫家，讓大小朋友藉由從戲中看臺上演員輪番角色扮演，穿梭古今，說演玩郎先生的生平故事後，開啟對郎先生的好奇心，再藉由展覽及教育活動，進一步走進郎世寧的繪畫世界。



九歌兒童劇團將於8月12日至13日在屏東藝術館連演三場「那些年，我在皇帝身邊畫畫的日子」兒童劇，免費索票進場，8月26日至9月17日則在屏東文化處一樓畫廊舉辦「郎世寧．到此藝遊」教育展，歡迎鄉親踴躍參與。



訊息來源：屏東縣政府



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