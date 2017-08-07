品管經理到大葉大學進修 醫療檢驗裝置獲專利中央社 (2017-08-07 16:09)
品管經理到大葉大學進修 醫療檢驗裝置獲專利
(中央社訊息服務20170807 16:08:39)瑩芳有限公司品管經理林淑靜三年前到大葉大學〈Da-Yeh University〉生物科技碩士在職學位學程進修，在藥用植物與保健學系主任張淑微的指導下，開發設有凸透鏡板的「醫療檢驗裝置」，讓組織片判讀更容易、更準確。相關發明已取得專利，瑩芳有限公司也將與大葉大學進一步產學合作，研發檢驗試紙。
瑩芳有限公司品管經理、去年從大葉大學畢業的林淑靜表示，獲得專利的「醫療檢驗裝置」，上面設有凸透鏡板，可以放大檢視容置管內的試劑顏色變化，不僅易於判讀，也能確保檢驗結果的準確性。這個簡單、快速、經濟的檢測裝置，也在試劑方面做了實驗與革新，因此能準確識別是否感染胃幽門桿菌。
林淑靜說，世界衛生組織已經將胃幽門桿菌列為胃癌發生的一級致病因子，初估全球有一半的人口感染胃幽門桿菌，現行的醫療檢驗裝置觀察不易，如果組織片中的菌數少，會無法用肉眼判斷變色處是菌還是血，因此興起改良的念頭。目前研發的試劑是膠狀的，下一階段將和大葉大學合作，將檢驗試劑開發為試紙形式，以適用不同形式的檢驗，提供醫療檢驗新的選擇。
藥保系主任張淑微指出，林淑靜歷時一年半研發的新型醫療檢驗裝置，以問卷做過市場調查，再根據使用者遭遇的問題來改善產品，不只是符合醫療人員需求，用凸透鏡來提升辨識度，裝置內的試劑配方也經過多次實驗，靈敏度比傳統的更好，能減少醫事檢查的誤差。
訊息來源：大葉大學
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