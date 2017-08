溫莎大學醫學院臨床醫學事務副院長Dr. Lee Hang-Fu參訪 並與亞大簽訂MOU合作協議書展開實質合作交流



(中央社訊息服務20170807 16:07:01)聖克里斯多福及尼維斯聯邦(Federation of Saint Christopher and Nevis)』溫莎大學醫學院(Windsor University School of Medicine)臨床醫學事務副院長Dr. Lee Hang-Fu於8月1日到亞洲大學參訪,拜會亞大校長蔡進發,兩人並簽訂MOU合作協議書;Dr. Lee Hang-Fu再與亞大醫學暨健康學院院長李信達、副院長盛華暨各系系主任,討論學術合作事宜,開啟兩校學術合作交流契機。



蔡進發校長致詞指出,亞大不只是一所重視國際學術交流的學校,更樂見亞大在醫學方面能與世界各地接軌;尤其是亞大所設立的附屬醫院(Asia University Hospital),營運以來已1年多,是所年輕卻實力堅強的醫院,歡迎與來自世界各地醫學相關單位學術合作、交流。



溫莎大學醫學院臨床醫學事務副院長Dr. Lee除了介紹溫莎大學醫學院的創設歷史、地理位置外,更說明該校的教學制度與特色。他表示,該校此次到亞大參訪,係我國外交部將亞洲大學在醫護領域的特色推薦給該校,再經由亞大國際學院安排這次的參訪活動;他期盼兩所學校未來能有實質的醫學實習交流,並對重視國際化的亞大未來實質合作上扮演非常出色的重要夥伴。



溫莎大學醫學院臨床醫學事務副院長Dr. Lee、亞大校長蔡進發簽訂MOU合作協議書後,Dr. Lee還與亞大醫學暨健康學院院長李信達、副院長盛華及各系系主任進行學術討論、交流,雙方都提出對未來的可合作的方案及願景,在醫療學術研究及醫院實習等方面研擬具體可行方案,並就雙聯學制及明年溫莎大學參加亞大就業博覽會等相關事宜討論。



