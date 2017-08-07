管科會ACCSB認證實績深獲肯定 再次獲教育部授權可為商管教育系所評鑑並認證



(中央社訊息服務20170807 15:58:33)中華民國管理科學學會於今(2017)年7月31日接獲高等教育評鑑中心基金會函知，管科會「華文商管學院認證」(Accreditation of Chinese Collegiate School of Business, ACCSB)申請認可為「國內專業評鑑機構」已獲通過，認可之有效期限自106年8月至111年7月，是臺灣唯一獲教育部授權、單為管理教育認證的「組織機構」，也是該會自101年通過申請後再次獲得教育部之肯定。



高教評鑑中心再認可小組對管科會ACCSB認證給予高度的評價，包括：嚴謹之程序及制度、委員均具備特定領域之專業知能及學術行政經驗、與受評者之互動周延完整、具持續檢討自我改進機制並落實 PDCA 、及能因應評鑑趨勢及受評者氛圍不斷調整精進等，除了表現出對ACCSB認證相當程度的肯定，也將帶給所有被認證學校極大的鼓舞。



ACCSB認證中心表示：未來亦將依審查意見之建議，持續強化認證審查委員之培訓，並透過網路、刊物及媒體訊息提升知名度、擴增認證的學校數量。國際交流的部分，將於今年10月由ACCSB認證指導委員會許士軍主任委員領隊，帶領認證學校的院長、副院長、系主任等共同組團參訪北京大學光華管理學院、清華大學經濟管理學院、中國人民大學商學院、對外貿易經貿大學國際商學院、及北京交通大學經濟管理學院等大陸一流商管學院，以期了解大陸一流大學在提昇管理教育品質上的作法，未來亦將積極接洽其他國際認證組織，為受認證單位開拓更多國際交流的管道。



訊息來源：社團法人中華民國管理科學學會



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