106年國產蜂蜜品質評鑑出爐 產品都經檢驗合格且有QR Code及證明標章 溯源管理更安心



(中央社訊息服務20170807 15:57:26)為推廣國產優質龍眼蜂蜜，行政院農業委員會輔導台灣養蜂協會辦理106年全國蜂蜜品質評鑑，計選出特等獎13名，頭等獎81名，並於今天假臺中市全國大飯店舉辦「2017年國產蜂蜜品質評鑑及蜂產品驗證成果發表會」，主任委員林聰賢親臨頒獎表揚鼓勵得獎蜂農。得獎產品均經檢驗合格再按量裝瓶，並黏貼生產追溯條碼(QR Code)及國產蜂產品證明標章，每位得獎蜂農只有406瓶評鑑蜂蜜，數量有限，民眾欲購買，請把握良機。



得獎產品風味絕佳，邀您來品嚐 農委會表示，國內蜂農近千戶，養蜂箱數約13萬箱，去(105)年蜂蜜產量約8,200公噸，今年因氣候因素影響，龍眼蜂蜜產量僅去年3成，雖採收量減少，但品質不受影響。台灣養蜂協會自6月初起辦理106年「全國國產蜂蜜品質評鑑」，共有蜂農及產銷班員127人報名，循例採初、複評二階段評選，初評經中央畜產會以儀器檢測分析選出符合CNS國家標準及安全品質者(檢測無抗生素及農藥殘留)，計99人進入複評。7月12日辦理複評，由國內12位學者專家進行品評，選出品質優良、風味及色澤絕佳之特等獎13名，另獲頭等獎者計81名。



農委會進一步說明，參加本次品質評鑑之國產蜂蜜，皆已具備QR Code及通過國產蜂產品證明標章審核之基本要求，且限定只能以1大桶蜂蜜(約300公斤)參賽，獲得評鑑獎項者，最多只能分裝成406瓶(600 毫升，700公克)並貼上評鑑封條作為證明，因數量有限，每年都吸引眾多消費者搶購。



國產蜂產品有QR Code及證明標章，經源頭藥檢把關，確保消費者權益農委會指出，該會為強化蜂農自主管理與產品安全責任，促進在地生產在地消費，區隔國產與進口農產品並建立追溯機制，自104年7月1日起，輔導蜂農申請生產追溯條碼(QR Code)，目前已有774戶申辦取得QR Code，覆蓋率約占全國蜂農之80％，消費者可藉由QR Code充分掌握生產者資訊。該會並已輔導台灣養蜂協會訂定「國產蜂產品證明標章核發管理要點」，辦理國產蜂產品審查及證明標章核發工作，每批蜂產品先抽樣並封桶，經抗生素等藥物殘留檢驗合格者，再由台灣養蜂協會按抽樣封桶數量，逐一計量及按瓶核發使用標章，意即每一瓶貼用標章之蜂蜜都經檢驗合格。另為確保國產蜂蜜產品品質，該會每年成立計畫於生產端抽樣550餘件送驗抗生素及農藥殘留，近3年平均合格率約為98.5％，不合格者均依法管制查處，不得流入市面。



農委會歡迎民眾購買優質純正國產蜂蜜，相關資訊可上農糧署網站（http://www.afa.gov.tw，首頁/農糧產品消費資訊/國產蜂產品專區)、苗栗區農業改良場網站（http://www.mdais.gov.tw）或台灣養蜂協會網站（http://www.bee.org.tw，電話：04-23713681，04-23713621）查詢。



訊息來源：行政院農業委員會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218336.aspx