想像的主體──八○年代臺灣美術發展學術研討會



(中央社訊息服務20170807 15:22:51)國立臺灣美術館長期致力以臺灣美術史發展為主軸的學術研究活動，期待透過多元的學術研究及開放性的論壇，重新思索及形塑臺灣美術中不同的藝術發展面向與風貌。



今年本館為配合文化部「重建臺灣藝術史計畫」，深化臺灣美術本體價值與文化主體認識，策劃八○年代臺灣美術發展學術研討會，以「想像的主體」為題，匯聚國內學術界研究能量，對臺灣美術發展之時代意識作一深入探討，以呈顯臺灣多元文化對臺灣美術發展的重要性。此次活動將於106年8月19日（六）假國美館演講廳舉行。



這次研討會邀請白適銘、孫松榮、陳曼華、邱琳婷、姜麗華、王品驊、盛鎧、張正霖等八位專家學者發表論文，亦邀請知名學者蕭瓊瑞、林柏亭、黃冬富、潘襎、廖仁義、段存真、林志明、賴明珠等人擔任主持人及評論人，藉由多元觀點的論文發表及研討會之交流平臺的對話，期為八○年代臺灣美術發展之研究開啟新的思維。本場活動免費參與，採取網路報名，活動詳情及線上報名請參考國美館官網：www.ntmofa.gov.tw。



訊息來源：文化部



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