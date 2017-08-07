落實環保的推手 環教認證獲肯定



(中央社訊息服務20170807 15:22:05)大愛感恩科技秉持著取之社會、用之社會的情懷，建置環保及公益的社會企業平台；藉由研發與推廣創新環保產品給消費者，以『垃圾只是放錯地方的資源』及『城市礦產』的概念傳遞，達到推廣回收再利用、節能減碳的環保觀念以及友善大地、關懷地球的環境教育理念給普羅大眾，希望人人落實環保，藉由推廣與分享來深入家庭、學校、產業界以及社會各階層、社區等，進行全面性的環境教育，讓人人都能深植環境環保的素養。



行政院環保署辦理環境保護專業訓練，以提升環境保護工作品質、專業技能與業務執行能力，辦理各類環保專責技術人員證照訓練，協助企業做好各項污染防治與管理工作，以加強經營效率與競爭力。大愛感恩因獲得國家環境教育獎及企業環保獎的因緣，在環保署的鼓勵/建議下，了解到有這樣的資源，也朝著環境教育方向去做，讓公司同仁參與環境教育人員培訓。大愛感恩也將環境教育理念實現，於是與北區慈濟教師聯誼會合作編輯環保四大主題 (地球發燒了, 慈悲科技, 城市礦產, 搖籃到搖籃) 依年齡層 (兒童, 青少年, 成年) 共十二個環教教案，期待全國近三百多萬名公務人員 (每年需有四小時的環境教訓講習) 中來訪作為教育宣導的教材，教導大家如何從生活中落實環保的概念。



大愛感恩科技總經理李鼎銘做為環境教育推廣召集人，整合公司各部門工作內容，團隊規劃成立環境教育中心、著手進行環境教育推廣計畫。 李總經理與同仁們也親自參與環境教育人員培訓，將課程內容與大愛感恩推動環境教育理念結合，獲頒環境教育人員認證。十仁的執行團隊在各式各樣的分享場次中，傳達環保人文理念及回饋社會落實。只要有任何團體邀請，執行團隊，不分假日一定以志工的心態受邀到場，積極的投入環境教育的工作，免費開放環保教育參訪，推廣分享環保教育。



大愛感恩科技於公司成立時即立下「推廣環境教育」的使命，也因應外部各界日漸增多的環境教育課程與愛灑分享邀約參訪，因此安排同仁們參加環境教育人員訓練的課程，培養公司內部認證的環教人員，並開始著手準備將公司環教中心申請為環境教育場域，進行認證。目前全台約有5千多人獲得環境教育人員認證，而大愛感恩也持續申請更多環境教育人員的認證，目前有5位同仁正進行認證申請：設計部廖惠玲、資訊部虞珊明，研發部陳意容、林正雄、經營規劃室楊竣翔。這群大愛感恩的環保講師們，透過環境教育人員培訓，將所學融入工作領域。



環保需要人人一起落實，期盼透過多元化的環境議題內容、活潑的互動方式，在每一場愛灑分享裡的每個訪客或學員的心中深深的種下「與地球共生息」的環保種子，期盼有一天能開花結果，共同為地球的綠色永續來努力。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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