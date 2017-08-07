艾法科技開發出符合需求的智慧家電控制器i-ctrl，突圍創新，開創企業向上成長的第二曲線



(中央社訊息服務20170807 15:20:59)中國文化大學承辦經濟部中小企業處之補捐助中小企業創新育成中心計畫，為拔擢優質亮點企業並顯揚國內育成推手之輔導能量，已持續多年遴選「破殼而出企業」，例如執行單位之一的正修科技大學育成中心之培育企業艾法科技即為105年之破殼而出之企業。



創立於民國82年的艾法科技，在智慧家庭發展上，以其20多年在微處理器的基礎，輔以IoT系統開發，研發出智慧家電控制器「艾控」（i-ctrl），可透過手機快速控制多種家電。



「當趨勢來臨時，如能夠走在浪頭前，就具備開創前瞻未來契機。」以技術背景出身的艾法科技總經理倪文祿表示，80年左右，他瞄準微型化趨勢，鎖定微型遙控、藍芽控制等主軸投入創業。很快的，艾法就可自行研發各種微處理器，並擁有多項專利，同時將產品行銷到全球。



艾法科技於103年進駐正修科技大學育成中心，藉由專業的輔導，利用微波量測與電磁相容之實驗室，優化i-ctrl產品品質，同時透過實習讓學生也可提早接觸產業並從中找到合適的人才。但創新產品經常遭遇山寨，育成中心也協助專利與計畫的申請，並取得2項發明專利及3項新型專利；也獲得103年SBIR與104年CITD計畫的補助，並於105年榮獲經濟部中小企業處破殼而出亮點企業獎，藉由計畫與獲獎，艾法科技獲得更多的資金且媒合更多合作廠商。



一向有多少做多少、做多少說多少的倪文祿，深知中小企業必須以小資源開創大市場的策略，除自有品牌行銷外，也積極尋求品牌廠商合作的機會，從國內市場出發再布局美、日、歐等市場，成為臺灣智慧家庭解決方案應用的明日之星。



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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