父親節特別企劃 小小動畫師大聲說出拔拔我愛你 瓶子先生魔術故事劇場 桃園兒童美術館隆重登場



(中央社訊息服務20170807 15:18:44)還在煩惱暑假剩下一個月不知道帶小朋友去哪玩嗎？快來桃園市立圖書館參加免費課程吧！由桃市圖主辦的2017桃園兒童暑期閱讀推廣活動【翻開幸福閱讀愛】之【番外篇】小小動畫師及兒童美術館小劇場即將展開！自8月13日起小小動畫師共計3場次，將於8月9日開放網路報名，名額有限先搶先贏！兒童美術館小劇場共計2場次，皆於八德兒童美術館演出，現場開放自由入場，歡迎大小朋友近距離玩藝術！ 多媒體時代閱讀已展現出有別以往的更多可能性。桃市圖暑期閱讀推廣活動結合最新媒材，特別在父親節期間聯合台灣知名團隊｢共玩創意工作室｣專業師資設計定格動畫課程， 以「我的爸爸」為主題，培養孩子成為小小動畫師！送出對父親滿滿的愛！另外，結合全新開張的桃園市兒童美術館小劇場，桃市圖邀請到國內知名魔術故事劇場-瓶子先生兒童魔術劇團，分別於8月6日(日)、8月13日(日)兩天下午兩點半準時演出，讓民眾可以近距離觀賞美術、培養閱讀，還可以和互動式的魔術劇場一起動一動！活動全程免費自由入場，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友踴躍參與！ 蘋果市集藝文整合行銷有限公司執行的2017桃園兒童暑期閱讀推廣活動，期待培養孩童閱讀及獨立思考的能力，藉由各項主題課程探索自我、展現自信的一面，玩樂閱讀藝暑假！活動詳細內容請洽活動官方網站(https://goo.gl/8VgjgX)、03-2868868#2038簡小姐，或02-29754400#12黃先生。



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