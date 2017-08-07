▲台塑四寶 2017 年 7 月合併營收達 1193.58 億元，月增1.7%、年增 7.1%。累計台塑四寶今年 1 到 7 月合併營收達 8411.33 億元，年增11.4%。（圖／NOWnews 資料照片）

台塑四寶今（ 7 ）日公布 2017 年 7 月合併營收達 1193.58 億元，月增1.7%、年增 7.1%。其中，台塑營收月減 5.4%，是四寶中唯一負成長的，主要原因是受颱風影響出貨。台化則因受惠油價上揚支撐原料成本，月營收成長最多，月增 4.7%。累計台塑四寶今年 1 到 7 月合併營收達 8411.33 億元，年增11.4%。

台塑 7 月合併營收達 169.76 億元，月減 5.4%、年增 14.6%。月減的原因主要是受颱風影響出貨，以及部份訂單延至 8 月出貨。至於年增主要是去年同期林園 PP 廠歲修停車，產能利用率僅 85%，且去年 PE 國際行情走跌，買氣較差。

南亞 7 月合併營收達 252.73 億元，月增 0.2%，主要是 7 月電子材料進入傳統旺季，營收增加。其中又以電子材料產品表現最好， PC 、遊戲機、通訊產品逐漸進入旺季，銷售量增加，營收成長。若與去年同期相比，因受原油價格上漲，各項化工產品市況增溫以及電子材料產品今年以來蓬勃發展之影響，整體營收較去年成長 11.2%。

台化 7 月合併營收達 292.06 億元，月增 4.7%、年增 4.4%。月增主要是油價上揚支撐原料成本，加上 PTA 下游聚酯開動率提升，ABS 、 PS 因大陸家電需求，及苯酚、丙酮行情反轉所致。另外，ARO-3 廠、SM-3 廠定檢結束後，PX 、SM 產銷調節增加 3 萬噸，及萃餘油等回售台塑化增加所致。

台塑化 7 月合併營收達 479.32 億元，月增 3.6%。其中，煉油事業部分，7 月油品平均售價比 6 月增加 0.2 美元/桶。若7月營收與去年同期相比，年增幅度 4.4%，主要是國際原油價格提升，使今年 7 月油品平均售價較去年同期增加 5.5 美元/桶所致。