（中央社記者田裕斌台北2017年8月7日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣2.08億元，累計今年至8月4日止， 買超2624.59億元，但持股市值單週則是暴增超過1000億元。



證交所統計，截至8月4日止，外資總持股市值達13兆479.52億元，占全體上市股票市值的42%，較7月28日增加1028.81億元。



中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股今天終場指數來到27年來新高點，成交量也擴大到1265億元，創半年來最大量，不過市場態度仍顯保守，三大法人過去一週整體仍然維持小幅賣超，台期指未平倉淨多單僅小幅上升至3萬9000口， 態度也相對謹慎，倘若當口數再次回到 5萬口，即可較明確判斷外資做多心態與信心回籠。



周俊宏說，鴻海和台塑集團將在本週進入股利發放高峰期，現金股利上看1500億元，由於資金充沛，流動性無虞，有利台股續處高檔，加上多家上市公司即將召開法說會，期盼利多消息加持下，台股得在高檔震盪走升，短線上無立即風險。



根據證交所統計，外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為彩晶 6萬4858張、第一金3萬7994張、開發金 3萬6961張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為群創5萬686張、 友達4萬9828張、聯電2萬8843張。