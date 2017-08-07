（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）「侏羅紀世界」美國男星克里斯普瑞特（Chris Pratt）和喜劇女星安娜法瑞絲（Anna Faris）今天在聯合聲明中宣布分居，8年婚姻觸礁。



法新社報導，兩人兒子傑克（Jack）本月剛滿5歲。這對銀色夫妻表示，他們努力了「很長時間」挽救兩人關係後宣布分居，他們也「很沮喪」。



兩人在推特和臉書上發出聲明。內容寫說：「我們的兒子擁有非常愛他的雙親，為了他好，我們希望盡可能保持低調，繼續往前走。」



「我們對彼此仍有愛，將一直珍惜在一起的時光，且繼續對彼此懷有最深的尊重。」



38歲的克里斯普瑞特因為參與演出美國國家廣播公司（NBC）喜劇「公園與游憩」（Parks and Recreation），開始小有名氣，不過真正成為好萊塢一線男星，要多虧演出電影「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）和「侏羅紀世界」（Jurassic World）。



他主演的2015年電影「侏羅紀世界」大賣，票房是史上第4高。他今年4月名留好萊塢星光大道（Walk of Fame），獲得專屬星星，當時發表長篇致詞感謝安娜法瑞絲。他說：「沒有妳，這一切都沒有意義。」



根據路透社，他和現年40歲的安娜法瑞絲是因戲結緣，2009年結為連理。這是男方第一次婚姻，女方則是梅開二度。1060807