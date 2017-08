(中央社洛杉磯6日綜合外電報導)「侏羅紀世界」美國男星克里斯普瑞特(Chris Pratt)和喜劇女星安娜法瑞絲(Anna Faris)今天在聯合聲明中宣布分居,8年婚姻觸礁。



法新社報導,兩人兒子傑克(Jack)本月剛滿5歲。這對銀色夫妻表示,他們努力了「很長時間」挽救兩人關係後宣布分居,他們也「很沮喪」。



兩人在推特和臉書上發出聲明。內容寫說:「我們的兒子擁有非常愛他的雙親,為了他好,我們希望盡可能保持低調,繼續往前走。」



「我們對彼此仍有愛,將一直珍惜在一起的時光,且繼續對彼此懷有最深的尊重。」



38歲的克里斯普瑞特因為參與演出美國國家廣播公司(NBC)喜劇「公園與游憩」(Parks and Recreation),開始小有名氣,不過真正成為好萊塢一線男星,要多虧演出電影「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)和「侏羅紀世界」(Jurassic World)。



他主演的2015年電影「侏羅紀世界」大賣,票房是史上第4高。他今年4月名留好萊塢星光大道(Walk of Fame),獲得專屬星星,當時發表長篇致詞感謝安娜法瑞絲。他說:「沒有妳,這一切都沒有意義。」



根據路透社,他和現年40歲的安娜法瑞絲是因戲結緣,2009年結為連理。這是男方第一次婚姻,女方則是梅開二度。1060807