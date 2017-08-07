外資上週僅買超2億 持股市值暴增千億中央社 (2017-08-07 15:43)
（中央社記者田裕斌台北 7日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣2.08億元，累計今年至8月4日止，買超2624.59億元，但持股市值單週則是暴增超過1000億元。
證交所統計，截至8月4日止，外資總持股市值達13兆479.52億元，占全體上市股票市值的42%，較7月28日增加1028.81億元。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股今天終場指數來到27年來新高點，成交量也擴大到1265億元，創半年來最大量，不過市場態度仍顯保守，三大法人過去一週整體仍然維持小幅賣超，台期指未平倉淨多單僅小幅上升至3萬9000口，態度也相對謹慎，倘若當口數再次回到 5萬口，即可較明確判斷外資做多心態與信心回籠。
周俊宏說，鴻海和台塑集團將在本週進入股利發放高峰期，現金股利上看1500億元，由於資金充沛，流動性無虞，有利台股續處高檔，加上多家上市公司即將召開法說會，期盼利多消息加持下，台股得在高檔震盪走升，短線上無立即風險。
根據證交所統計，外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為彩晶 6萬4858張、第一金3萬7994張、開發金 3萬6961張。
外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為群創5萬686張、友達4萬9828張、聯電2萬8843張。1060807
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lena 外套．Kitty 外套．net 外套．厚外套．兒童 防風 外套．mOmma 外套．atlas 外套．Levis 外套．Lucky 外套．CHICA 外套．gore-TEX 外套．Timberland 外套．ROSE 外套．nike 防風 外套．LABU 外套．休閒西裝外套．Lee 羽絨外套．asics 外套．ECO 外套．nike 外套．旅狐外套．軍裝外套．PLUS. 外套．agnes 外套．voyya 外套．miffy 外套．ibs 羽絨外套．舖棉外套．迷彩外套．JoYcE 外套
占豪：世界已聞到戰爭味道，印度卻還想忽悠中國【北京新浪網】
古禪：股市中期解套壓力分析【北京新浪網】
鄭永年：中印關係不能再被低估【北京新浪網】
英國讓步：願意支付400億歐元「脫歐費」【北京新浪網】
黃金開啟熊市？這幾點暗示金價還有一線生機【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》