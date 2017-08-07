（中央社記者張建中新竹7日電）自由時報報導，國內長期供電不穩，恐迫使台積電籌設中的3奈米新廠出走美國。台積電表示，3奈米新廠投資以台灣為優先的原則不變，將於明年上半年決定。



氣溫持續飆高，加上新機組延宕上線，及民營和平電廠鐵塔倒塌等意外頻傳，今天亮出今年第一顆限電警戒紅燈，若缺電情況不減，將先從工業大戶限電，距上次已有15年之久。



自由時報報導指出，台積電籌建新廠，未來還需210萬瓩新增用電需求，儘管政府力推太陽能與風力發電，但發電情況不穩定，國內長期供電不穩，恐將迫使台積電3奈米新廠出走美國。



台積電否認3奈米新廠將出走的報導，表示3奈米新廠投資仍將以台灣為優先，預計明年上半年決定，目前並無赴美國設廠計畫，但仍會持續評估。



針對供電緊張，台積電指出，若接獲限電通知，將會由緊急發電機支應，補足不足的電力，以確保短期生產營運不受影響。1060807