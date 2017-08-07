（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市長陳菊偕市政顧問何美玥率領研考會主委劉進興等人赴日本，今天參訪東京知名遊戲軟體公司卡普空（Capcom)株式會社，希望高雄FunTech體感科技園區引入國際合作案例。



高雄市府發布新聞稿指出，卡普空株式會社常務代表今泉元秀介紹經營內容與方向，讓高雄瞭解日本電玩市場現況與趨勢，還說卡普空近幾年除遊戲軟體，更有含蓋餐飲、紀念品、玩具、遊戲機等設施的綜合娛樂實體空間。



陳菊致詞表示，卡普空株式會社推出計多有名的電視遊戲作品，例如快打旋風、惡靈古堡等都很受歡迎，也是陪伴許多台灣年輕人成長的遊戲。



她指出，這幾年高雄致力於產業轉型升級，發展新興產業，並努力吸引數位內容產業進駐高雄，不管是資訊軟體、視覺特效、手機遊戲等，都已有具體的成果。



在國際合作部分，也曾經爭取小學館、索尼電腦娛樂、磊客思、新月映像、STS等日本數位內容業者進駐高雄，並促成日本的講談社與高雄的智崴資訊科技合作打造世界首座以動漫為主題的飛行劇院。



陳菊說，目前高雄數位內容業者有214家，累計投資金額約日幣430億元，提供將近1萬個就業機會。



陳菊並體驗卡普空的新款VR遊戲，強調目前高雄正在發展體感產業，希望能和卡普空共同合作，結合日方的遊戲軟體與高雄體感的設備，創造雙贏商機，未來也希望能攜手合作，前往東協國家拓展國際市場。1060807