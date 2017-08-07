【財訊快報王宜弘報導】筆電鍵盤龍頭大廠群光( 2385 )公告半年報，上半年稅後為14.9億元，EPS2.2元，其中，第二季稅後8.82億元，季增45%，年增7.2%，EPS1.3元。



此外，該公司也公告7月業績，單月營收為61.6億元，月減14.91%，年減0.97%，累計前7月營收為417.7億元，年增率1.62%。該股週一(7日)收76.9元，上漲0.26%或0.2元。



群光第二季營收為186.69億元，較首季成長10.2%，年增率2.2%，首季逆勢出現匯兌收益6.57億元，推升當季稅後達6.08億元，EPS0.9元，優於預期，上季持續增長，也超乎法人預期。進入第三季傳統旺季，按照營運軌跡，單季合併營收將突破200億元大關。





