（稿件來源：中超聯賽APP）

2017年8月5日，廣州恆大淘寶迎戰來訪的天津億利，堅守80分鐘的客隊天津億利在比賽末段崩盤，被恆大在最後15分鐘3次洞穿大門，最終以0比3的比分不敵對手。

作為中超賽場上最耀眼的球隊，廣州恆大淘寶在周中的天河體育場再次上演了絕地逆轉的好戲，斯科拉里排出的輪換陣容以7比2的比分大勝同城對手，逆轉廣州富力的同時順利晉級足協杯四強。所以此番對壘已經休憩兩周的天津億利（天津億利的第19輪聯賽延後舉行），恆大不僅士氣佔優並且在體能上並不存在一周雙賽的隱患。

反觀津門虎天津億利，在18輪敗走山城重慶后終於落入降級區，本次在客場挑戰廣州恆大，球隊在硬實力上明顯不佔優勢，不過由於保級形勢嚴峻，球員也只能與領頭羊廣州恆大殊死一搏。

多線作戰！斯科拉里再輪換！

在足協杯逆轉富力的「肱骨之臣」並沒有全員出現在對壘億利的聯賽賽場，保利尼奧、高拉特、阿蘭三名主力外援悉數登場。鋒線上，郜林與U23小將王靖斌搭檔雙前鋒，中場方面則是由保利尼奧、高拉特、阿蘭與復出的鄭智擔綱，後防線上王上源、張琳芃、劉健與李學鵬一字排開，一定程度上彌補的後防大將梅方與馮瀟霆的缺陣。雖然中前場主力盡出，但是這套首發陣容在比賽的大部分時間里卻難以對天津億利造成威脅，尤其是在上半場比賽中，即便王靖斌被於漢超早早換下，但是整個上半場恆大隻有2次射正天津億利的球門並且沒有實質性的威脅到天津億利的球門。

殊死一搏，李氏大巴盼1分救火！

面對實力強大且板凳深厚的廣州恆大，億利主帥李林生果斷撤下了進攻中場古德利，換上了黃錫鎬領銜後防線，阿奇姆彭與迪亞涅一快一高坐鎮鋒線。後防線上，李林生再次選擇了3中衛的配置，曹陽居中，譚望嵩與黃錫鎬一左一右，邊後衛則是白岳峰與趙宏略。鋒線上，迪亞涅突前，小將楊立瑜與阿奇姆彭在側翼掠陣，李源一與聊博超則坐鎮中場負責攔截與分配球權。

在失去古德利的情況下，本該「中場失控」的天津億利反而在天河體育場踢出了流暢且實用的反擊足球！本場比賽，久疏戰陣的聊博超以奇兵的身份登場並且表現不俗，搶斷、攔截甚至包括中場站位指揮都頗具大將風範，保利尼奧、高拉特在大部分時間都沒能有所表現！頭槌，單刀，遠射。。。客場作戰的天津億利在上半場比賽用這套首發陣容貢獻了7次射門5次射正的超高效率，彷彿奇迹就在眼前。

本場比賽，除了斯科拉里在上半時的換下U23以外，全場的其他5次換人，不論是天津億利的胡人天、買提江、王棟還是恆大的黃博文、張文釗，兩隊的陣容調整都是同位置球員的變換，從某種程度上來講，這種現象表現了雙方主帥對於場面以及球員戰術貫徹的肯定！那麼，雙方的體能將成為本場比賽的關鍵分水嶺！果不其然，斯科拉裏手下的最後一張牌張文釗在比賽末段貢獻傳射最終殺死比賽，恆大球員優秀的體能儲備與斯科拉里打出最後一張牌老道的時機成為了恆大隊最終拿下比賽的關鍵！

輸球非末日，億利待覺醒！

「慘」敗於廣州恆大淘寶，天津億利延續了對壘恆大時難堪的「送分」身份。不過球隊也根本來不及糾結球隊的「臉面」問題，因為本賽季球隊的保級形勢已經可以用水深火熱來形容。

雖然天津億利「輸的不少」，但李林生對於球隊的改造卻有著不俗的效果，尤其是在體能充沛的上半時，天津億利在防守端表現的極有彈性，恆大射正的次數在上半場僅為2次！特別是針對恆大隊所擅長的肋部傳跑，天津億利的三中衛進行了明顯的防守部署，恆大由保利尼奧、高拉特、郜林組成的強大中軸線難以從億利後防中討到便宜！

本場比賽，天津億利主帥撤下古德利一舉堪稱大刀闊斧，放棄了中場大將，堅定防守反擊戰術可以說讓天津億利的保級之路現出了一線曙光！與恆大僵持80分鐘無懼色的天津億利能否絕地逆襲成功保級，我們拭目以待！

中超班霸險翻車，板凳匪徒顯神威！

80分鐘難以破門甚至難以取得絕對的進攻機會，廣州恆大3比0大勝的背後也著實存在著一絲隱憂。雖然於漢超、張文釗兩人的兩傳一射最終殺死比賽，但是首發11人的整體退步已經成為了不爭的事實。本場比賽中，廣州恆大淘寶不出意外的掌握了場面的主導權。全場比賽控球率高達62%，並且傳球次數高達536次！要知道這個數字比天津億利238次的二倍還多！不過即便如此，在郜林打破場上僵局之前，廣州恆大僅製造了4次射正球門的機會，這個數字尚不及客隊上半場製造的射正機會！在漫長的聯賽面前，1比0與3比0的差距可以忽略不計，但是試想如果沒有郜林的泰山壓頂救主，恆大能否打開局面全取三分尤未可知！

說到郜林的破殭救主，就必須提起為他送出助攻的於漢超，本場比賽，於漢超與張文釗成為了恆大名副其實的板凳匪徒！他們的登場徹底改變了場上的局勢！在未來8、9兩月，兩名邊路快馬在體能消耗巨大的夏天將成為斯科拉里麾下最為依仗的奇兵，如果能夠充分的利用「體能差」從而有所作為，恐怕廣州恆大的7連冠將極有可能成為現實！

結束了本場比賽，廣州恆大在暴露問題后迅速找出了解決方式，中超霸主深厚的底蘊在球隊陷入困境時顯露無疑，全取三分的同時將壓力完全甩給了周日即將與中超新貴天津權健對陣的上海上港身上；天津億利雖然末節崩盤沒能從天河搶走1分，但球隊在技戰術打法上的改變顯而易見，伴隨著阿奇姆彭更好的融進球隊，天津億利的保級可期！

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