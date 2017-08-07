聖保利VS德累斯頓

廣實：中游VS中游

骨架：2.00-2.20

主隊：600，狀態優異，友誼賽取勝不萊梅是個人氣事件，聯賽首戰客勝波鴻

客隊：402，狀態良好，聯賽首輪取勝杜伊斯堡

往績：402 410，上賽季各自主場取勝，連續四次主勝客隊

人氣：相當

分佈：左傾帶粘稠

立博：1.95 3.20 3.80->92體系1.89 3.10 3.68

威廉：2.05 3.20 3.60->93體系1.96 3.06 3.45

兩隊上賽季主隊排名第七，客隊排名第五，有5分差距，積分排名有差距。近況主隊狀態良好，客隊同樣不弱。往績上賽季各自主場取勝，但主隊連續四次主場都取勝客隊，往績主場優勢很大。賽季初期，各支球隊實力並不明朗，需要給客隊留足信心。目前威廉主勝賠低水配合低一檔的平，在分佈略左傾帶粘稠之下，放大了主隊主場往績優勢利好，排除掉3。客隊近況良好，往績上賽季也取勝過主隊一場，上賽季積分排名高於主隊，0位置抬高之後，回報豐厚，值得博取，平賠偏實雙分。立博后開，是威廉初賠思維的延續和誇大。

競彩推介：單1

[2]佐加頓斯VS馬模[1]

廣實：中強VS普強

骨架：客勝2.20-2.30

主隊：402 501，狀態良好，主場取得四連勝

客隊：510 510，狀態優異，不過歐冠被淘汰出局

往績：213 303，首回合馬模主場取勝，上賽季各自主場取勝

積分：客隊比主隊高10分

人氣：客隊要強

分佈：右傾帶粘稠

立博：2.55 3.20 2.55->91體系2.49 3.13 2.49

威廉：2.70 3.30 2.45->92體系2.61 3.19 2.37

主隊排名第二，客隊排名第一，不過雙方有10分的差距，積分差距不小，雖然排名差距不大。雙方人氣，也有一定差距，客隊是傳統班霸，主隊近幾個賽季一直都是中上，本賽季狀態出色，才達到中強水準。近況兩隊都非常出色。往績相當，客隊略有優勢。目前立博先開，負賠大幅度抬高，低一檔的平凸顯了負賠回報的豐厚，主勝信心不足，但在主場四連勝和上賽季主場取勝馬模的情況下，3位置信心可以營造，平實雙分。威廉是立博思維的延續。

競彩推介：單1