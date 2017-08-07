（2017年8月7日，上海）今日，全球運動創新著名品牌阿迪達斯，聯合全球瑜伽生活方式品牌Wanderlust，帶來合作系列秋冬新品。瑜伽及相關的運動和生活方式，已經被越來越多城市人群所青睞。

從2009年起，Wanderlust在全球開展以瑜伽為核心的體驗活動，並開創了女性社區，讓她們通過自身或者群體，不斷發掘內在力量。阿迪達斯與Wanderlust合作，旨在幫助充滿活力的城市女性，通過瑜伽、冥想、運動、創意和嘗試更多新體驗，不斷找尋生活的靈感和平衡。社群活動內容包括瑜伽、跑步、冥想等身心訓練之外，還結合時下流行的音樂節形式，融合自然、健康的生活元素，在洛杉磯等全球主流城市風靡。

此次，阿迪達斯攜手Wanderlust來到中國，共同探索以瑜伽為核心的生活方式，致力於通過運動、瑜伽和心靈感悟，希望讓每個人收穫健康、平衡與美。從瑜伽、跑步到冥想，從自然舒適的產品到別具一格的運動體驗——一場「心靈之旅」正在開啟。

adidas X Wanderlust合作系列包括運動內衣、背心、緊身褲、運動外搭以及背包等一系列女子運動服飾，並以其獨特的大地色系彰顯著自然之美。這一季，阿迪達斯將引入多種多樣的風格元素，岩石肌理的灰色配色，結合網眼結構的設計，讓穿著者更感透氣、舒適及活動自如。無論是瑜伽還是訓練，新一季系列產品都將展現女性完美身姿和崇尚自然的態度。

從9月5日起，阿迪達斯將於上海女子門店開啟為期一個月的「心靈之旅」瑜伽主題「小班課」。為熱愛運動的女性開闢一片城市之中的冥想聖地，在運動中不斷探尋自然、平衡的生活方式。更多活動及產品資訊，請關注adidasWomen官方微信，一同享受這場美妙的身心體驗！

關於阿迪達斯集團

阿迪達斯集團是全球體育用品行業的著名企業，擁有一系列核心品牌產品，如阿迪達斯、銳步等。公司總部位於德國黑措根奧拉赫，共有超過55，000名員工。在大中華區，集團擁有超過3，000多名員工。