20170807，星期一，歡迎接收陸慧明免費微信推薦。

最近一直在加強對平賠的研究，吃了不少虧。昨天的2串1，選用兩場德乙，仔細分析都排除了平局。但可惜的是，在30博一個結果的情況下，選3出0。實際上上周五的俄超，也是場吃了同樣的虧，選3出0。周六的兩場日本聯賽搏冷，其實也是排除了平局，結果只出了一個3。

002 佐加頓斯VS馬爾默 推薦：受讓一球3

這是瑞超強強對話。佐加頓斯主場戰鬥力目前排第一，馬爾默客場戰鬥排第一。注意看，馬爾默客場贏AIK索爾納威廉給的客勝是2.5，那麼該隊踢佐加頓斯客場是絕對不能開現在2.4的，難道佐加頓斯主場不如AIK？這顯然是在示好客隊，0應該沒有了。能不能直接博3？我猥瑣了。

003 北雪平VS維斯比聯 推薦：讓兩球0

兩隊狀態都不理想，但是歷史戰績北雪平好，客場還2比1贏球了。這場目前威廉5的平賠給得偏高，權衡之下去3的比例還是高，我不認為主隊有能力完勝。

2串1，我買50倍100元。

彩蛋：006 聖保利VS德累斯頓 推薦：0

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