近日，瘋狂體育與世界著名體育遊戲公司FROM THE BENCH S.L。達成戰略合作，取得後者3款手機遊戲獨家代理權。通過此次戰略合作，瘋狂體育正式獲得了14家歐洲知名俱樂部的官方遊戲授權。

最近半個月，瘋狂體育接先牽手英國遊戲名企Scoccer Manager ltd。 ，再簽約FROM THE BENCH S.L。將未來鎖定在中國5億體育人口紅利與5.66億龐大遊戲用戶上。

From The Bench（以下簡稱FTB）是一家總部位於西班牙巴倫西亞的國際遊戲公司。2008年成立至今，共發行營運60多款體育相關遊戲，其旗艦產品夢幻足球經理系列遊戲，已獲取大多數歐洲足球豪門的手游官方授權，包括巴塞羅那、AC米蘭、尤文圖斯、馬競、切爾西、利物浦、曼城、巴黎、本菲卡等，此外還擁有NBA、NFL橄欖球、MLS棒球的官方授權。

十年來，FTB一直深耕夢幻足球經理遊戲。以尤文為例，尤文圖斯夢幻足球經理從2011年一直延續到2017。玩法推陳出新，畫質精益求精，球員數據豐富，From The Bench多款作品屢屢作為遊戲佳品被AppStores的編輯推薦，常年佔據英國、法國，西班牙和義大利等AppStores付費榜前10。當前，FTB的手游全球累積下載8000多萬次，並以每天新增註冊用戶3萬餘人的速度在遞增。

據了解雙方簽約五年，瘋狂體育獲得From The Bench公司所有遊戲在大中華區的獨家代理運營權。包括TOP STARS系列、 FLIP系列、以及球迷熟知的FANTASY MANAGER 2018系列，都將在近期在中國上線。

據悉瘋狂體育在得到FTB及多家歐洲俱樂部的授權后，將精心布局體育遊戲產業。瘋狂體育CEO彭錫濤介紹：「瘋狂體育主打三大戰略，包括引進世界級體育遊戲在中國落地、拿下世界頂級體育賽事IP進行自主研發，打造經典體育遊戲、以及將爆款遊戲融入體育元素並進行電競化。From The Bench的遊戲款款精品，將足球豪門IP價值最大化，非常符合瘋狂體育選擇高品質遊戲標準。」

據悉，西班牙駐華大使館此次大力促進了兩家公司牽手合作，西班牙使館商務官員何西也親臨見證簽約並表示：「長期以來，我為西班牙國家隊在國際賽場上的表現感到驕傲，在遊戲領域，我一直是From The Bench的玩家。遊戲裡我喜歡扮演馬德里競技的足球經理，而同事胡安一直玩巴塞羅那，兩人不時一起切磋。我相信這兩家優質企業的合作會取得成功。」

中國體育產業日趨火爆，體育遊戲作為空間足夠大、潛力無限的細分領域也越來越受國內外體育公司關注。北京瘋狂體育公司集體育遊戲研發、運營、服務、分發於一體，是一家大型的互動娛樂服務商。瘋狂體育看好體育遊戲在中國的發展潛力，全面發力體育遊戲，打造集體育競技遊戲、體育競猜遊戲、體育直播互動遊戲、棋牌休閒遊戲為一體的超級體育遊戲社區平台。