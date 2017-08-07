北京，2017年7月21日中國大飯店繼續榮膺2017北京馬拉松官方指定酒店。為此，飯店進行了一系列精心的準備，將盛情迎接來自全世界的北馬參賽選手和各界嘉賓，以舒適寬敞的客房和健康精緻的餐飲打造高品質的體驗，讓您領略至善貼心的服務。同時，帶動客戶、賓客和員工一起，積極備戰馬拉松，共同傳播健康的運動理念，齊力創造時尚健康的生活方式。

一、 北京中國大飯店領導人致歡迎辭

北京中國大飯店總經理謝國林（Christopher Chia）先生表達了對於中國大飯店再度成為北京馬拉松官方指定酒店的榮幸之情。也再次向北京馬拉松組委會及中國國際貿易中心對中國大飯店的信任表示感謝。在致辭中，謝國林先生還向在場嘉賓簡要介紹了中國大飯店馬拉松賽事系列活動，

並誠摯邀請到場嘉賓，及社會各界人士前來參加，一起探索馬拉松的樂趣。

二、備戰馬拉松之餐飲篇及健身篇

中國大飯店餐飲部總監林雪梅女士向到場嘉賓介紹中國馬拉松賽事活動季的餐飲配套。

為了滿足入住中國大飯店的北京馬拉松參賽選手，及各界跑友高水準備賽的需求，中國大飯店邀請專業營養師與廚師團隊配合，為北京馬拉松入住運動員準備了一系列的專業賽前健康菜品及能量特飲，並

？ 專屬健康營養菜單及能量特飲

咖啡苑專門打造出馬拉松營養中心區域為馬拉松跑友提供專屬的8周營養餐品菜單，其中包括：

？ 運動主題營養主菜

選取富含高蛋白的羊排牛肉等食材，搭配多種碳水化合物組合，健美體形，即刻提速，可增強體質並幫助肌肉恢復，提高身體素質。

？ 能量飲料：

在運動飲料的基礎上，更加入了橙汁、菠蘿汁等多種水果特飲，不僅增添了美味還可以增加跑者耐力並提供能量。

？ 馬拉松運動甜品

受運動精神啟發，餅房廚師們特製了豐富營養的運動甜品，主要有穀物能量棒、麥片蛋糕、香蕉蛋糕及酸奶布朗尼等，這些營養豐富且味道甜美的食物將使跑者們保持強壯的體魄。

中國大飯店健身中心經理張楠先生向到場嘉賓介紹了在馬拉松賽事活動季期間，健身中心將舉辦的各項活動。

？ 馬拉松體能培訓中心

設施完備的健身俱樂部已成為火熱的馬拉松體能訓練中心——溫水游泳池、設施先進的健身房、壁球場、室內網球場以及蒸氣浴室和按摩浴池，是鍛煉體能的絕佳場所。賓客亦可在緊張運動后體驗傳統中式按摩或在氧氣房舒緩肌肉，放鬆身心。

自8月11日至9月15日每周五晚七點，健身俱樂部為馬拉松選手提供專業的指導訓練課程。

8月11日：路跑相關裝備和身體準備

8月19日：跑姿訓練

8月25日：路跑知識及路跑入門

9月2日： 跑步體能訓練及方法訓練

9月10日：節奏跑訓練

9月15日：馬拉松賽前準備及跑后恢復課程

香格里拉酒店集團副總裁兼中國大飯店總經理謝國林先生說：「再次成為此次賽事官方唯一指定酒店讓全體員工倍感榮幸，我們將盡心竭力為選手們提供優質的住宿體驗及豐盛的餐食服務。」

為了向社會大眾傳播健康運動理念，呼籲更多人士重視健康的生活方式，中國大飯店還在各種社交平台及媒體渠道中招募了更多人士參與綠色跑步行動，齊力創造時尚健康和諧社會。

？ 跑出你的快——跑步挑戰賽

8月4日至8月16日，在中國大飯店健身中心參加跑步機紀錄挑戰賽，在2小時內跑出你的紀錄，獲得冠軍的男女選手及參與挑戰並獲得最好成績的健身中心會員都將獲得寶貴的北京馬拉松直通名額一個以及阿迪達斯提供的跑鞋一雙。同時設二等獎3名，將獲得中國大飯店豪華客房周末體驗住宿一晚（含雙人早餐）以及三等獎5名，將獲得中國大飯店自助餐廳晚餐自助餐券一張。

三、中國大飯店馬拉松活動季熱身跑

？ 活力早餐跑

8月5日以及9月2日，中國大飯店將攜手知名跑團進行活力早餐跑活動。路線為：東四共享際-東四十條-工體西路-光華路-東三環輔路-中國大飯店，全程約為6公里，參與並完成的跑友均可獲得中國大飯店提供的專屬健康營養早餐一份。

朝陽公園歡樂跑

8月27日，中國大飯店將在朝陽公園舉辦朝陽公園歡樂跑活動，帶領跑友體驗特色「小怪獸」賽道，豐富的賽前賽后遊戲環節，豐盛的餐飲補給服務，招募各大跑團跑友及社交平台參與，打造歡樂而健康的跑步活動。

？ 馬拉松跑友之夜活動

9月16日晚，中國大飯店將在飯店內舉辦馬拉松跑友之夜分享及互動活動。屆時，將邀請知名跑友與眾多跑友分享跑步故事及賽事經驗，中國大飯店也會為跑友精心準備富含碳水化合物和運動能量的運動自助餐，為第二天的比賽充分準備，和跑友們一起度過一個難忘的跑前夜晚。

共同參與中國大飯店系列活動——開展全民健身運動，倡導積極向上的健康生活理念，增進彼此之間的相互了解與溝通，共同暢享快樂人生及和諧社會！