昨晚賽事，里爾主場3-0大勝南特，馬賽3-0大勝第戎，加上之前的摩納哥、里昂、大巴黎等，傳統強隊都如願拿到了3分。女足歐洲杯，荷蘭女足4-2大勝丹麥女足，以全勝戰績奪冠，上半場就已經攻進4球，米德瑪比賽中則是梅開二度。美職聯，紐約城3-2力克紐約紅牛，比利亞為紐約城首開紀錄，但菲利普斯連入兩球幫助紅牛反超比賽，比利亞在72分鐘、76分鐘連入兩球，最終逆轉對手拿到寶貴3分。寶哥競彩火線3中2，昨晚平台競彩推薦打出一波6連紅。更多內容請關注微信公眾號「寶哥彩吧」（cpbaoge），寶盈彩APP擂台賽火熱進行，冠軍贏588現金。

今晚賽事不多，寶哥重點關注德乙，希望能幫助大家中獎。

德乙本周是第二輪，目前只剩下聖保利VS德累斯頓一場。在已經打完的球隊中，紐倫堡、柏林聯和比勒菲都是兩戰全勝積6分，杜塞爾多夫、不倫瑞克、桑德豪森和達姆施塔特都是1勝1平積4分。在目前奪冠賠率中，柏林聯以5.0成為最大熱門，不倫瑞克奪冠賠率6.0，因戈爾施塔特和達姆施塔特奪冠賠率均是7.0，紐倫堡奪冠賠率10.0，聖保利奪冠賠率是13.0，杜塞爾多夫奪冠賠率是17.0，他們有望組成新賽季德乙的升級熱門軍團。

今晚，升級熱門聖保利主場作戰，對手是上賽季表現不俗的德累斯頓，盤口從半球升為半一，似乎對主場作戰的聖保利贏球信心不弱。競彩不妨看好聖保利兩連勝。臨場觀點或有調整，更多場次請關注公眾號「寶哥彩吧（cpbaoge）」。