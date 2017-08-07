《共和報》消息，米蘭新隊長博努奇將為球隊制定一份更衣室規則，來約束球員們的行為。

今夏早些時候，博努奇以4200萬歐元的價格加盟了米蘭，雖然經歷了此前的轉會費金融擔保風波，但是博努奇已經在此前的熱身賽中佩戴隊長袖標登場亮相。

《共和報》稱，博努奇對米蘭更衣室風氣不太滿意，他認為更衣室有些嘈雜，導致大家很難將注意力集中在訓練和比賽中，這是一種不職業的行為。

此外，博努奇還列出了一份關於訓練和醫療的詳細清單，並公佈了他自己的營養食譜。

隨著米蘭找到了新的能夠為轉會提供金融擔保的銀行，博努奇和比格利亞有機會在米蘭歐聯杯附加賽中代表球隊登場。

（來自 肆客足球）