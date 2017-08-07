佐加頓斯是瑞典超較為有底蘊的強隊，經過長時間的萎靡不振後於本賽季重振雄風，本場將和近幾年的霸主馬爾默上演強強對話。佐加頓斯在連勝奧斯特桑斯和AFC聯后，排名上升到第3位，不過由於身後的5支球隊和自己的積分都較為接近，第3名的位置並不保險。值得注意的是佐加頓斯前17輪共攻入32球，比聯賽排名第一的馬爾默還多出兩球，是聯賽進球最多的球隊，防守端則丟了19球，需要進一步改善。在最近一次交手中，佐加頓斯客場2:3告負，不過上一次主場面對馬爾默，球隊則獲得大勝。

馬爾默近4個賽季3次奪得聯賽冠軍，佔據絕對的統治地位。本賽季球隊成績依然強勁，前17輪取得12勝4平1負的成績，足足領先第二名索爾納9分。上輪球隊客場面對松茲瓦爾，對手上來就擺出鐵桶陣，球隊的進攻受到抑制，但是經過一番努力，球隊在下半場打破僵局，如願取得三分。球隊在前不久的歐冠資格賽中被華達爆冷淘汰，自此本賽季努在有歐戰任務，將會有更多的精力應戰聯賽。

亞盤客讓平手中水，讓步優勢偏淺，機構對客隊信心稍顯不足，後期客隊水位降至低水，機構有意進行矯正，轉而傾向客隊，再根據兩隊近期戰績同樣出色，主隊會分散一定資金，為上盤打出創造更多有利條件，本場建議去客勝。

推薦：馬爾默

更多競彩資訊與推薦請登陸「小刀匯」App查看。

（小刀匯）