阿森納主帥溫格暗示，為了讓威爾希爾獲得更多表現機會，他可能會考慮將其送走。

威爾希爾上賽季以租借的方式加盟了伯恩茅斯，但在賽季結束之前再次遭遇重傷。重回酋長球場之後，威爾希爾所能獲得的機會已經十分有限。

「這是他回來的第一周，我們需要坐下來想想他會去哪兒，」溫格說。「他很年輕的時候，我就讓他踢先發了，我希望他的職業生涯能夠達到預期。但他經歷了很多的困難時期。我希望他能有個地方踢球。之後我們必須作出決定。」

上賽季，威爾希爾在英超聯賽當中出場了27次，他跟槍手的現有合同將在2018年到期。

（來自 肆客足球）