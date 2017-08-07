日期:2017年8月7日下午，博彩公司更新了最新一期中超奪冠賠率，較上一期榜單中，恆大優勢急速加劇，目前奪冠賠率為1.44排名榜首，而上港則是3.00排名第2，上港近一個月以來奪冠賠率首次飆升至3.00及以上。

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上周末中超聯賽由於恆大主場3-0取勝天津億利，而上港主場0-0被權健逼平，所以在中超積分榜上恆大以3分優勢領先上港。恆大在近6輪僅2勝1平3負的情況下仍然能將積分差距拉大到3分，一方面是球隊運氣非常不錯，另一方面也確實是上港發揮欠佳給了恆大機會。從目前bet365開出的奪冠賠率看，恆大從上一期1.50的奪冠賠率下降到1.44，而上港則是升至3.00排名次席，上港已被低看是不爭的事實。

在第二集團中，目前權健和魯能的奪冠賠率同為1賠26，權健已經迎頭拍馬趕上，其餘球隊的奪冠賠率均在1賠100之上。近來狀態不錯的北京國安在被魯能2-2逼平后，在奪冠賠率上仍高達1賠151，而富力的奪冠賠率為1賠101。

本周中超聯賽一周雙賽，恆大客場對陣遼寧、上港客戰勁敵華夏，奪冠賠率又會有怎樣的變化？讓我們拭目以待！（吳俊豪.）