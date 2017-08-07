作者：洪嘉鎂

Knowing新聞與台新銀行共同於各大專校院舉辦理財講座，這次邀請到台新銀行Richart金融部廖嘉凰襄理一起與年輕人討論《Fintech帶來理財新契機》，並和學生分享如何善用平台及工具，儘早開始練習理財。

Bank 3.0時代來臨

首先，到底Fintech是什麼？Fintech分別是Finance和Technology的縮寫，中文翻譯是金融科技，即運用科技工具使金融服務更有效率。近幾年，因智慧型行動裝置普及，人們使用金融服務習慣大幅改變，許多人已經習慣在手機上完成銀行業務。舉例來說，以往我們要走到住家附近的ATM才能辦理轉帳；現在透過Richart數位銀行，我們只需要打開手機，輸入對方的手機號碼或E-Mail就能輕鬆完成轉帳，不論您是在家裡、在公車上或正在走路。這是Richart數位銀行首創的任意轉功能，也是Fintech帶給大家更便捷金融服務的其中一個實例。

除上述手機號碼轉帳外，Richart數位銀行還簡化了傳統開戶的繁複流程。申辦Richart數位銀行帳戶只需簡單三步驟1.用手機拍下雙證件、2.填寫基本資料、3.身分驗證，10分鐘左右即可完成。Richart數位銀行打破既有申辦銀行帳戶流程，讓我們隨時隨地都可以拿起手機申辦銀行帳戶，不受時間、場地限制，更不需要特別走一趟分行，讓開戶更有效率、更貼近民眾需求。

銀行不再是一個地方，而是一種行為時，既有金融模式將被重新定義

當民眾前往分行的次數逐漸減少，大部分金融服務都可以在手機完成時，銀行業將面臨極大的考驗；同時，也為非金融行業的科技公司帶來了莫大機會。這也是Bank 3.0時代下，各大銀行致力培育數位團隊，致力研究如何將金融服務和科技結合，能同時肩負金融業高規格的安全性要求，又能提供更有效率的金融服務的原因。而台新銀行就是在這樣的背景下打造了Richart數位銀行，Richart數位銀行以帶給客戶最佳的體驗和需求做為每個產品及流程設計的出發點，不僅顛覆傳統，更貼近客戶需求，深獲年輕族群喜愛。

為年輕人打造的理財練習平台－Richart數位銀行

台新銀行在Bank 3.0的時代來臨時，最大的改變就是為年輕人打造了Richart數位銀行，期望帶給用戶最好的體驗，在開發的過程導入用戶體驗與敏捷式開發，並且在品牌誕生前期就舉行上百場講座對談，以「簡單、便利、懂你、透明」為理念去進行設計開發。

「學生時期的理財，可以先從記帳、存錢開始練習。」廖嘉凰襄理提到，這也是為什麼在Richart會有記帳功能，除了可做消費分類、自行明細備註外，還可用照片記帳。因為想讓年輕族群在學習理財的過程是有趣的，讓理財也能變得有趣且簡單。

「開始記帳後，可以透過每月檢視，找出非必要支出，開始養成儲蓄習慣。」求學階段的儲蓄，大多是透過省吃儉用或課餘時間打工點滴累積下來的，Richart為鼓勵年輕人培養儲蓄習慣，帳戶優惠還設計了高利活儲，推出比一般帳戶高六倍的活儲利率，Richart成為最能幫年輕人存錢的銀行。

「有儲蓄習慣後，就可以開始練習投資了。」這是廖嘉凰襄理給學生們的中肯建議。以前，我們會覺得投資需要準備很大一筆資金，現在很多平台推出很多手續費等優惠，而Richart專為年輕人設計銅板投資功能購買基金，除了僅需10元就可以申購基金之外，申購手續費還以兩折計算。

如果一開始不知道投資哪個標的，Richart數位銀行的銅板投資有三種基金組合，客戶可自行依照風險屬性來選擇投資組合；甚至，可以點進去基金裡面查詢基金資訊、投資績效、甚至調整投資組合的基金比例，更可設定停利停損點通知，介面清楚、操作簡單，是最適合剛開始練習投資的客群。

Richart數位銀行與LINE結合，融入年輕客群生活圈

除此之外，Richart近期推出LINE Business Connect服務功能，讓尚未成為Richart用戶的客戶簡單透過LINE綁定手機號碼及收款帳號，即可體驗Richart首創任意轉功能，讓對方輸入手機號碼就能直接轉入綁定的帳號中收款。

Richart數位銀行更結合年輕族群愛挑戰的精神，在LINE Business Connect發布限時任務大挑戰透過簡單互動遊戲，讓客戶獲得R幣；這些累積下來的R幣，還能直接在LINE上查詢或兌換成現金，讓客戶透過破關培養儲蓄概念。甚至，若原本就是Richart用戶，只要簡單完成身分驗證，就能透過LINE即時查詢近五筆@GoGo信用卡及帳戶內交易資訊。

廖嘉凰勉勵同學理財一定要自己親自嘗試過，需要實際操作才能夠觀察市場，建議大家可以選擇一檔基金做為投資學習，除了投資之外也要去多嘗試新的金融APP，了解到各家設計上的不同和理念，對未來進入職場一定會有所幫助。