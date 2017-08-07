小炮跟單指點:法甲首輪勝平負9中7 德乙近期15中13北京新浪網 (2017-08-07 15:30)
小炮周日延續周六的良好勢頭，五大聯賽法甲首輪9中7！中超20輪勝平負8中7，成績傲人！德乙6中6，近期15中13！小炮繼續穩准狠發揮，德乙瑞典超和英冠紛紛首選擒高賠！
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法甲首輪勝平負9中7 德乙瑞典超屢擒高賠
小炮周日延續出色發揮，命中法甲馬賽主場贏球贏盤，五大聯賽輪次包上線后，法甲首輪便取得勝平負9中7的佳績，中超20輪勝平負8中7，輪次包+豪門包，讓你盈不停！昨日小炮命中赫根客勝1賠2.7，厄斯特松德平局1賠3.4，杜塞爾多夫客勝1賠2.8，英冠利茲聯客勝1賠2.6！
德乙周末15中13 瑞典超三種玩法皆4中3
周末兩天德乙5場比分全部玩法15中13，今晚繼續挑戰！瑞典超昨日12中8，亞盤、勝平負和大小球紛紛4中3，今晚瑞典超迎焦點戰佐加頓斯VS馬爾默，北雪平主場出戰，穩膽看小炮早知道！
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