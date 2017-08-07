巴薩死心吧！巴黎將續約維拉蒂 年薪漲至1200萬北京新浪網 (2017-08-07 15:38)
據法國《星期日報》報導，維拉蒂即將與巴黎聖日耳曼續約，續約之後，他的年薪將達到1200萬歐元。
維拉蒂今夏曾希望轉會巴薩，但俱樂部高層堅決不放，義大利人最終留隊。日前，維拉蒂表示，最終留隊是他自己的決定，而不是因為內馬爾從巴薩轉會而來。
實際上，早在今年5月，維拉蒂就曾因為球隊在歐冠賽場上戰績欠佳而感到沮喪並要求離隊。上賽季，PSG在主場4-0大獲全勝的情況下客場1-6慘敗於巴薩腳下，無緣八強。
據《星期日報》報導，大巴黎已經為維拉蒂提供了一份新的續約合同，這份合同的年薪將會漲至1200萬歐元，而維拉蒂目前的年薪為600萬歐元。
（來自 肆客足球）
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