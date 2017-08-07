慢鏡頭消息，蘇索將拒絕羅馬和拉齊奧的轉會提議，而與AC米蘭續約4年。

今年夏天，AC米蘭引進10名新援，並且仍在致力於引進一名前鋒。而邊鋒蘇索的續約則一直處於擱置狀態。而慢鏡頭稱，蘇索將與AC米蘭續約4年，新合同的年薪是大約為250萬歐元。

在2015年1月，蘇索以僅僅130萬歐元的價格從利物浦轉會到了AC米蘭。在2016年1月租借熱那亞后，蘇索找到了狀態，他半個賽季為熱那亞聯賽出場19場，打入6球，助攻1次。在上賽季，蘇索聯賽為AC米蘭出場34場，打入7球，助攻9次。

（來自 肆客足球）