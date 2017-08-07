響應環保愛地球 來中華電信舊機換新機攜指定機款搭配購機方案購機折價最高超過萬元中華電信偕神腦國際送二手iPhone幫助盲友 (中央社訊息服務20170807 15:01:23)中華電信重視環境資源維護，並持續落實企業綠色責任，於全台各服務門市提供「廢手機、行動通訊產品回收」服務已十餘年。今中華電信推出「舊機換新機」服務，只要是新申租、攜碼，或符合續約購機條件之客戶，帶iPhone與Samsung指定舊機機型來店回收，以Apple iPhone 7 128G為例，舊機換新機最高可享現折超過萬元。另外，中華電信今也宣佈偕同神腦國際將捐贈50支二手iPhone手機率先響應「雙連視障關懷基金會」二手iPhone助盲計劃，協助盲友們透過手機獲得生活中的資訊與便利。 iPhone /Samsung指定機種「舊機換新機」邀您愛地球省荷包中華電信今推出「舊機換新機」服務，自即日起106年10月1日止，只要是新申租、攜碼，或符合續約購機條件之中華電信客戶，攜指定機型Samsung Galaxy S7 / S7 edge / S8 / S8+、iPhone5(含)以上等共14款機型，至中華電信指定門市估價，並搭配申辦完成4G購機優惠方案，即可現抵手機、平板購機價，最低可折抵至0元止。舊愛換新歡，無負擔的價格，在購入新機的同時，也為地球盡一份心力！ 中華電信不僅為環境保護盡心，履行企業社會責任也不遺餘力，中華電信今年度於MWC展出智慧無障礙服務APP「智慧導引」，即為盲友打造友善、智慧化生活環境。自105年起，中華電信即與「雙連視障關懷基金會」合作多場「iPhone盲用課程訓練課程」，透過手機中的voiceover功能，成為盲友們生活中的輔具，幫助盲友們透過手機獲取生活資訊、拓展社交圈等，成為盲友們生活的好幫手！今年，中華電信也將再與「雙連視障關懷基金會」合作開設課程，並偕神腦國際共同送出50支二手iPhone手機，機型以具備voiceover功能，且符合盲友便利使用的iPhone 5、iPhone 5C為主，持續為支持盲友努力。 指定舊機搭配「大4G購機方案」 再參加夏季抽獎活動中華電信藉由透明化的鑑價過程，讓客戶享受輕鬆又安心的一站式服務，不僅省荷包、又環保！在新機選擇上，只要搭配大4G購機等精選方案，就能以超划算的價格購入旗艦新機Samsung Galaxy S8+「晶墨黑」、Sony Xperia XZ Premium「鏡粉」獨家色、和HTC U11等多種選擇，還可同享iphone 7 / 7 Plus折價優惠！此外，106年9月30日前，凡申辦中華電信指定方案，週週還可抽總價值超過千萬的好禮，包括e-moving電動自行車、iPhone 7 Plus曜石黑、4CA旗艦新機、MITSUBISHI除濕機、THOMSON掃地機器人等近4000份大獎。最經濟實惠又環保的好康優惠，都在中華電信！ 註：1.如想瞭解二手 iPhone 助盲計劃課程與相關捐機資訊，請洽雙連視障關懷基金會(02)2531-2320。2.舊機換新機活動期間自106/8/7起至106/10/01止，詳細優惠內容及手機估價標準，請洽網址:http://cht.tw/c/krzub。3.中華電信保有是否回收舊機之權利，並保留變更及終止本活動內容之權利。詳細規定以本活動回收聲明書為準。4.本公司將依市場行情適時調整回收價格，舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。5.暑期千萬好禮活動期間自106/8/7起至106/09/30止，申辦完成指定方案之客戶始享有參加抽獎資格。但前述購機客戶若於抽獎活動期間有提前解約、退租或攜碼移出等情形時，即將取消其抽獎資格。詳細抽獎活動內容及規則請見emome網站。6.上述「大4G購機方案」優惠活動期間自106/7/3起至106/10/1止，合約期間30個月，須預繳。優惠贈送額度依申辦時所選方案而定，優惠內容限合約期間有效，詳細優惠內容及注意事項請詳參http://cht.tw/c/x3v6k。Sony XZ Premium鏡粉、Samsung S8+晶墨黑，電信業者中僅中華電信獲得獨家銷售權。



訊息來源：中華電信行動通信分公司



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