僑委會台商精緻農業技術班 在明道開訓



(中央社訊息服務20170807 14:57:07)僑務委員會主辦2017年「海外僑台商精緻農業技術研習班」十天九夜的課程，今天於明道大學舉行開訓典禮，共有46位台商自世界各地歸國參加，其中超過一半學員來自新南向國家，包含印尼、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、柬埔寨等。僑委會張良民主任秘書表示，每年都會選定主題為僑台商舉辦研習班，配合政府積極推動新南向政策，同時為加速僑台商在海外農業的轉型升級，歷年來首次舉辦農業技術研習班。 農業為政府選定輔導轉型升級的產業之一，僑務委員會訂於今天至16日辦理「精緻農業技術研習班」，由「明道大學」承辦，研習課程包括行銷及創業基礎知識，以及精緻農業概念、蔬果栽培等專業課程，並安排實地觀摩相關企業。明道大學郭秋勳校長表示，明道大學自建校以來即深耕農業，精緻農業學系更獲得農委會肯定，成為中部唯一開設農業公費專班的學校，對於不管是培育國內青農人才，或是提升海外僑胞的農業發展能力，都不遺餘力。 明道大學精緻農業學系劉程煒主任表示，新農業的轉型還要配合農業生產環境、作物的栽培技術、農產品加工及包裝行銷能力等，所以除了學習知識更要融會貫通，到實務界映證，第四天課程就規劃讓學員參訪鄰近地區經營成功的典範農場和企業，例如：彰化的蕈優生技、嘉義的一心生物科技、台南的牛記蘭花農場等，也可藉機為在地廠商與海外僑台商牽線，促進合作商機。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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