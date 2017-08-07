佛光大學與慧燈高中課程合作簽約 加強交流造福學生



(中央社訊息服務20170807 14:23:20)佛光大學校長楊朝祥與慧燈高中校長吳松溪，今天在慧燈中學春風樓，簽訂兩校課程合作意向書。今後兩校將共推課程，由大學生與高中生一同修習，慧燈高中也將提供一塊空地，由兩校師生共同經營管理，一起研究開發創意和實踐社會服務。 慧燈高中校長吳松溪表示，慧燈中學與佛光大學的辦學理念都是品德優先，重視教學成效，尤其學生都有熱心公益與服務的精神。佛光大學在楊朝祥校長的帶領下，這幾年的招生和辦學績效都相當突出。希望經由兩校的課程合作，能讓更多慧燈高中學生受益。 佛光大學楊朝祥校長說，慧燈高中的畢業生在佛光大學的表現受到肯定，望有更多慧燈的學生能夠進入佛光大學就讀。佛光大學辦學強調三生、三品和三好教育，與慧燈進行課程合作，將有助於兩校學生的未來發展。教育部從108學年度推動新的課綱，也希望各大學能夠協助當地的高中和國中合作執行相關課程，佛光大學樂於和各校分享師資和教學資源。 佛光大學已經開始推展三學期制，也就是暑假先開設零學期，希望學生在三年之內完成128個學分課程，第四學年學生可以到社會企業進行有收入的實習，如果表現優秀，可能獲得企業留用。另外，佛光山系統大學五校也將建立人力銀行資料庫，提供兩、三百萬信徒當中的許多企業人士來運用。 佛光大學通識教育中心陳衍宏主任表示，佛大正擴大與宜蘭縣內高中共同合作，提升優質教育體系。本次與慧燈高中簽訂合作意向書，共同規劃雙方學生可修習之通識教育課程。計畫由佛光大學人文與社會科學師資，協助慧燈同學在小論文的寫作與發表上，更上層樓；而慧燈高中亦提供一畝空間，供雙方師生開授相關課程，以活化空間為目的，達成兩校善用資源，大學回饋地方的社會實踐。 兩校的師生、家長和地方人士也都樂見這項合作計畫，期待相關課程能夠儘快實施。（20170807）



訊息來源：佛光大學



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