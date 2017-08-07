產學合作保障就業打敗名校光環 準政大生就讀中信金融管理學院



(中央社訊息服務20170807 14:22:28)中信金融管理學院的辦學績效連兩年排名TOP20，連錄取台政大生都願意放棄名校來就讀！錄取政大資訊管理系的張馮心，今(7)日和中信金融管理學院施光訓校長簽署「台政菁英獎學金」MOU，未來四年只要符合領取條件，學雜費、住宿及膳食費全額補助，還有機會到知名大學「微留學」及海外金融實習基地見習，最重要是績優生可保障就業，目前已有不少台政生和國立大學生爭取申請就讀。 「中金院在課程安排跟語言培養的目標很清楚，而且達到既定標準可以被優先推薦就業，對未來是個保障」，才大一新鮮人張馮心，對未來學涯和職涯相當有規劃與想法。她說，收到政大資管系錄取通知時，自己跟家人朋友都很開心，但之後她重新蒐集、比較各大學商學院的課程內容及條件，發現中金院除了優渥獎學金，對於學業規劃更扎實完整，學生只要努力，大學畢業前就擁有9張以上的金融證照，校內還有ICRT台南台可以和外國DJ實際進行英語對話，達到門檻更可赴海外學習與見習，讓張馮心決定心動不如行動。 中信金融管理學院施光訓校長表示，因應數位金融趨勢的發展，中金院創校後即成立「行動金融研究中心」，專注研究行動金融相關議題，包括FinTech、Big Data等時下最夯產業內容，才能網羅到像張馮心這樣優秀且對資訊與金融都有濃厚興趣的學生，施光訓校長強調，「我們很重視產業需求跟未來趨勢，新學期和運彩將合開運動分析相關學程，多面向的產學合作讓學生進入職場就具有即戰力。」 中金院今年第三年招生，前兩年錄取成績已達高雄師大標準，註冊率及報到率更是百分之百，今年暑期已啟動日菲兩地海外見習，近百名學生透過Long Stay學習金融實務與國際政經文化，提前邁向國際金融家之路。只要符合中金院菁英獎學金條件，大學四年期間可獲學雜費、住宿費、膳食費全額補助，學校還贊助「微留學」課程，可赴海外知名大學學習90天，及國外金融實習基地見習一個月，並保障績優生畢業即就業；學校也提供希望助學金，讓有潛力的弱勢青年能透過教育改變人生。施校長說，我們有量身打造的課程培育國際金融家，號召想當國際金融家的學生，成為中金院的一份子。



中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw



訊息來源：中信金融管理學院



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218324.aspx