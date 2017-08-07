限電警戒紅燈 今年首顆亮了中央社 (2017-08-07 15:27)
（中央社記者廖禹揚台北2017年8月7日電）今天北部高溫飆上攝氏38.5度，刷新今年全台最高溫紀錄，用電量也隨之上升，台電表示，已確認亮今年首顆限電警戒紅燈，目前還在計算詳細數據。
中央氣象局台北觀測站出現攝氏38.5度高溫，不只是今年目前為止台北最熱紀錄，也刷新今年全台最高溫紀錄，用電量也隨之上升。
台電發言人林德福稍早受訪表示，今天氣溫高於預期，用電量也隨之超越預估值，目前已確認轉紅燈，由於用電尖峰期為下午1到3時，詳細數據目前還在計算中。
至下午2時止，依台電官網用電量飆上3601.7萬瓩，扣除原本預估的最大供電能力3666.5萬瓩，僅餘64.8萬瓩，低於限電警戒紅燈備轉容量90萬瓩門檻。1060807
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