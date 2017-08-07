離開國家隊僅休息半天 方碩又奔赴美國集訓北京新浪網 (2017-08-07 15:17)
方碩將前往美國與北京隊會合
日期:8月7日消息，北京後衛方碩今日在微博上曬出了一張自拍，並透露他馬上將前往美國與北京男籃會合參與集訓。
「馬不停蹄趕往美國，雖然只休息了半天，但是已經迫不及待與北京隊匯合了，接下來加油訓練！！兄弟們等我！」
今年夏天，方碩入選了中國男籃紅隊集訓陣容，與球隊一同參與了夏天的集訓與熱身賽。男籃紅隊在上周五結束了今夏最後一場熱身賽，隨後，方碩又將馬不停蹄的趕赴美國加入北京男籃的夏訓。
（名人糖）
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