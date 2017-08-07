傑拉德吐槽新點球大戰規則：沒有以前緊張興奮北京新浪網 (2017-08-07 15:28)
傑拉德並不喜歡新點球主罰方式
據《鏡報》報導，傑拉德十分中肯的解釋了為什麼他不喜歡ABBA的點球規則。
阿森納成為了第一支採用了新規則后奪冠的球隊，他們在社區盾杯的比賽中點球4-1擊敗切爾西。據悉，新規則和網球比賽的規則有點類似，有人認為這會對后罰點球的一方更公平。
原來的點球規則，先罰的一方會對后罰的一方造成很大壓力，因為他們總是想儘力追回比分。
傑拉德說：「我喜歡之前那個點球規則。它非常令人興奮也很緊張。如果你喜歡，它的確會讓優勢轉移。如果你罰失了第一個點球，但是對方罰進了前兩個，那麼這對后罰點球的一方將會產生巨大的優勢。」
前英格蘭主帥霍德爾也支持傑拉德的看法，他指出，雖然新的規則能解決原來的一些問題，但是又產生了新的問題。
「之前你會選擇先罰，現在你需要多考慮一下了。因為如果對方先罰並且罰丟了，你就有連續兩次的主罰機會。你會這樣選擇（讓對手先罰）嗎？」
（來自 肆客足球）
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