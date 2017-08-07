當紅燈已成事實 台電董座：努力不讓限電成真NOWnews今日新聞 (2017-08-07 15:11)
今（ 2017 ）年第一顆限電警戒紅燈出現，經濟部長李世光、台電董事長朱文成遭外界點名，一旦限電必須下台負責。李世光態度低調，僅強調已由行政院對外回應。至於朱文成則指出，當紅燈已成事實，只能努力克服困境，不讓限電狀況真的發生。
尼莎颱風吹垮花蓮和平電廠輸電鐵塔，供電情勢雪上加霜，在用電量飆高下，今（ 7 ）日亮出第一顆限電警戒紅燈。面對外界點名，限電即需下台負責，李世光不願意正面回應，強調一切交由行政院對外說明。
朱文成則指出，去年即預知今年會有供電吃緊狀況，並不斷對外預警，台電只能努力克服，即使亮出紅燈，也要讓限電不會真正發生。朱文成指出，心情不會因為遭外界點名下台而受到影響，既然接下台電董事長職務就會面對現實，並承擔起合理的責任。
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