▲男性事故與健康風險為女性的 3 倍，壽險業提醒，加強保障首選意外及重疾。（圖／康健人壽提供）

一年一度父親節將到來，雖然父親是一家之主，也是家庭經濟重要支柱，但父親不是鐵做的鋼鐵人，也會有疲累、生病的一天。根據衛福部統計，國人十大死因男性的死亡率皆高於女性，其中又以事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化，男性死亡率為女性的近 3 倍，差異最為明顯。壽險業提醒爸爸們，除要維持良好的生活習慣，並可根據自身經濟條件與不同需求購買商業保險加強保障，同時運用定期保險低保費、高保障的特性，補強不同人生階段的風險防護網。

康健人壽產品發展與策略部副總經理唐家舜指出，根據 2017「 360° 康健指數」調查發現，近 50% 的受訪者擔心自己發生意外事故，健康保障方面只有 14% 受訪者認為有能力照顧自己與家人的醫療需要，且有 4 成的人目前沒有足夠的保險因應重症醫療開支，顯示面對意外與醫療風險時，多數受訪者的準備不足，需要更多的保障和協助。

唐家舜建議，專注於打拚工作的爸爸們應根據自身經濟條件與不同需求購買商業保險為自己加強保障，可運用定期保險低保費、高保障的特性補強不同人生階段的風險防護網。在選擇保障組合時，除了基本壽險與住院醫療險，更應該著重會對家庭直接造成最大衝擊的相關風險，包括意外、重大疾病及癌症的保障。

近來道路交通意外頻傳，面對突發事故造成的收入中斷及龐大醫療、照護費用等不可預期的風險，康建人壽建議，可選擇提供長期意外保障的商品，讓爸爸們無後顧之憂地成就個人事業。

此外，面對癌症威脅，唐家舜建議，同時扶養父母及子女的「三明治」爸爸處於責任高峰期，經濟許可的話不妨在原有癌症險之外，加強規畫第二張癌症保單升級醫療保障。至於銀髮族爸爸若想增加醫療照護保障，不妨考慮特定傷病終身保險。

全球人壽商品部助理副總經理鄭中安也指出，現階段處於事業正起步或是揹負房貸的爸爸們，在預算有限下，最經濟實惠的定期保險是首選，尤其可採用主約是定期險，搭配附約，這樣一來可以大幅降低保費支出，讓父親們可以用最精省的預算，替自己與家庭事先準備好 3 大預備金，包括照護費用、家庭費用以及住院醫療費用。