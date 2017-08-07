在昨晚結束的社區盾杯比賽中，阿森納通過點球以5-2擊敗切爾西獲得冠軍。本場比賽維爾貝克與拉卡澤特搭檔鋒線同時先發出戰，維爾貝克在賽後接受採訪時表示與法國人配合得非常愉快。

關於比賽結果

這對於新賽季來說無疑是一個理想的開局，這肯定會對我們起到積極的影響。

關於新賽季的準備

是的，我們已經準備好了，大家在季前訓練中非常刻苦，希望我們能在周五的比賽中全取三分。

關於球隊本場的表現

我們還有很大的進步空間，我們接下來會好好分析一下這場比賽，去看下球隊哪裡做得好，哪裡做得不好。希望在接下來的比賽中我們可以繼續取得進步，在未來做到越踢越好。

關於拉卡澤特的表現

他已經融入到了這支球隊中，他在季前賽上收穫了幾粒進球，希望他在賽季初期能夠維持這麼好的表現，與他搭檔的感覺非常棒。接下來還有多場重要的比賽，教練在人員選擇上會有他自己的安排，我知道全隊上下都對新賽季的開始有些迫不及待了。

（來自 肆客足球）