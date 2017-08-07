（稿件來源：王大雷微信公眾號）

昨天的比賽，我們和國安數次處於膠著狀態，你追我趕。最終賽平，在賽場的另一端，有一位讓我敬佩的門將，我的老友——楊智。

智哥是我的老友、榜樣、合作夥伴。2006年我們同時在國家隊，那時就已經相識相知，到現在已經11年摯友。

- 我的好前輩 -

11年前， 我倆經常一起訓練，一起探討守門的技巧。相互學習，也時常在場下打趣。那會兒我倆經常一起看國外比賽，切磋琢磨。

智哥和我的性格截然不同，但卻極好地彼此補充。我倆就在這樣的打打鬧鬧里成長起來，提高球技也結交了彼此這個朋友。

- 我的好球友 -

聽說智哥是「足球界籃球打得最好的」，我可不服氣。有時間，一定要和智哥來一場一對一，在籃球場上「干一架」，想來也是帶勁兒得很！

就比這個吧？

智哥，來挑戰嗎？！

- 我的合作夥伴 -

今年智哥在我的邀請下成為北京念叄的股東，正式成為我的合伙人。我倆在一起總是有說不完的「潮流經」要交流，想著就攢一地兒好好說道說道。

在北京念叄開業之初，智哥也是全力支持。

- 我的老友 -

我們在最開始認識的時候，並不知道各自的生活會發生如此大的變化。

我是北方人娶了南方媳婦，定居南方。智哥是南方人，娶了北方媳婦，定居在了北方。

我們一南一北，也在球場的兩端。

智哥是榜樣也是我尊敬的前輩。2014年中超頒獎採訪時，記者問我和曾誠，認為最佳門將是誰，我倆脫口而出，楊智！

場下好友，場上就要比一比。

無論輸贏，各自全力以赴就成！