王大雷老友記之楊智:好前輩好球友 場下好友場上PK北京新浪網 (2017-08-07 14:47)
（稿件來源：王大雷微信公眾號）
昨天的比賽，我們和國安數次處於膠著狀態，你追我趕。最終賽平，在賽場的另一端，有一位讓我敬佩的門將，我的老友——楊智。
智哥是我的老友、榜樣、合作夥伴。2006年我們同時在國家隊，那時就已經相識相知，到現在已經11年摯友。
- 我的好前輩 -
11年前， 我倆經常一起訓練，一起探討守門的技巧。相互學習，也時常在場下打趣。那會兒我倆經常一起看國外比賽，切磋琢磨。
智哥和我的性格截然不同，但卻極好地彼此補充。我倆就在這樣的打打鬧鬧里成長起來，提高球技也結交了彼此這個朋友。
- 我的好球友 -
聽說智哥是「足球界籃球打得最好的」，我可不服氣。有時間，一定要和智哥來一場一對一，在籃球場上「干一架」，想來也是帶勁兒得很！
就比這個吧？
智哥，來挑戰嗎？！
- 我的合作夥伴 -
今年智哥在我的邀請下成為北京念叄的股東，正式成為我的合伙人。我倆在一起總是有說不完的「潮流經」要交流，想著就攢一地兒好好說道說道。
在北京念叄開業之初，智哥也是全力支持。
- 我的老友 -
我們在最開始認識的時候，並不知道各自的生活會發生如此大的變化。
我是北方人娶了南方媳婦，定居南方。智哥是南方人，娶了北方媳婦，定居在了北方。
我們一南一北，也在球場的兩端。
智哥是榜樣也是我尊敬的前輩。2014年中超頒獎採訪時，記者問我和曾誠，認為最佳門將是誰，我倆脫口而出，楊智！
場下好友，場上就要比一比。
無論輸贏，各自全力以赴就成！
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- NuBra 隱形胸罩 Seamless Push Up
- 【愛無限珠寶金坊】珍愛~粉色 - 天然淡水珍珠吊墜/加贈s925
- 【德國 WOLL】Saphir Lite藍寶石輕巧系列 34cm中華深炒鍋(
- 美學365 - 三聯式無框藝術掛畫時鐘- 凝水滴50x50cm
- 【Go-Getter 太陽眼鏡】韓版時尚大框款(黑-金#GS4006 C01)
- 【Catalyst】iPhone6 /6S 4.7吋專用 IP68防水軍規防震防泥
- 【3M】Cyst-FF 三道除垢型系統淨水器(搭配3M專屬半月型龍頭
- 【ASSARI】尊爵5cm乳膠天絲竹炭強化側邊獨立筒床墊(雙大6尺
- ICHE 衣哲 氣質時尚打摺傘擺百搭印花圓裙
- 【預購US Polo】2016男時尚寶藍白黃色塊休閒短褲-網(預購)
哈登超神狂砍45分 率隊大勝簡配勇士晉級決賽【北京新浪網】
歐陽彥大樂透第17092期預測：後區看奇偶組合【北京新浪網】
林書豪現在是什麼水平？或超乎你想像【北京新浪網】
人物？|？閃電傳奇博爾特 王者已成王者永生【北京新浪網】
日職【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》