Sonja Wiseman，25歲澳洲騎師，2010年出道至今，出賽1300多場賽事，取得180多場頭馬。Sonja Wiseman外表漂亮動人，被稱為澳洲最漂亮的騎師之一。她亦有參與模特兒活動，穿著時尚，的確是馬場中的超級女神。

Katelyn Mallyon，23歲澳洲女騎師，是著名騎師 Mick Mallyon的孫女，曾出戰墨爾本杯。莫莉安放棄在美國的模特兒事業，決定回到澳洲成為騎師，但在2012年曾發生意外，康復后，演出水平更見提高。莫莉安在社交網路非常受歡迎，亦是被稱為澳洲最漂亮的騎師之一。

Claire Nutman，26歲澳洲女騎師，2012年出道至今，策騎了900多場賽事，取得110場頭馬，樣子和身型都是模特兒級水平，與39歲騎師 Chad Lever相戀，令喜歡 Claire Nutman的粉絲又愛又恨。

Leonna Mayor，27歲英國女騎師，曾被稱為全世界最性感的女騎師，2013年宣布掛靴，掛靴後轉當模特兒，依然大受歡迎。Leonna Mayor曾替英國著名男士雜誌當封面模特兒，性感的演繹，令她成為萬千寵愛在一身的性感女神，更被選為世界百大性感運動員。

Victoria Pendleton 是大家非常熟悉的英國單車名將，曾兩奪奧運金牌，為甚麼會和賽馬運動有關呢？原來 Victoria Pendleton每星期都會策騎四天，心愿是可以出戰賽馬運動。幾經努力，終於在2016年成功在 Cheltenham Festival中策騎上陣，完成了心愿。奧運金牌車手加業餘騎師，一個充滿速度的女人，原來也可以非常漂亮性感。不少朋友更形容 Victoria Pendleton是英國最美麗的騎師，最性感的運動員。

Anna Roberts，29歲的美國女騎師，英國人覺得 Leonna Mayor是性感女神，美國人就認為 Anna Roberts是最美艷的女騎師。Anna Roberts於2014年掛靴后，就轉當活動公關，到不同的地區，推廣賽馬運動。Anna Roberts一頭金髮，像典型美國青春片中的高校校花，難怪深受歡迎。

藤田菜七子，19歲的日本女騎師，有美少女騎師的稱號，在激烈的比賽下，沒有化妝的菜七子，依然美麗，化妝后則更見可愛，愈大愈有星味。

金惠善，現年27歲的南韓女騎師，2009年畢業於首爾騎術學校，隸屬前女騎師現為練馬師李信英馬房，金惠善是南韓第一位勝出100場頭馬的女騎師。

（香港馬會）