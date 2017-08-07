8月5-6日，城圍聯2017賽季常規賽柳州賽會在柳州廣西建工五建大廈隆重舉行。中國圍棋協會副主席、總參辦公廳原主任林建超，廣西新聞出版廣電局黨組書記、局長彭鋼，廣西人民廣播電台台長范易，廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳原黨組副書記、巡視員、副廳長金昌寧，柳州市政協副主席，柳州市圍棋協會主席羅銘，柳州市體育局黨組書記古新生，柳州市文新廣局副局長曾飛雲，廣西建工集團第五建築工程有限責任公司董事長黃鼎龍，兩面針股份有限公司董事長鍾春彬，廣西鑫港科技有限公司副總經理邱海勝，華智城圍聯體育產業股份公司董事長雷翔和總經理覃勇剛，加拿大利加利華國際設計有限公司董事長、多倫多利加利華國際圍棋俱樂部董事長FENG.LI，圍棋世界冠軍、上海銀鑰匙俱樂部主教練曹大元九段等領導和嘉賓，棋迷觀眾300多人出席並觀摩賽事，黃鼎龍、Feng Li、羅銘、林建超分別緻辭，林建超、彭鋼、范易、金昌寧、羅銘、雷翔為比賽開棋。

柳州賽會現場

林建超將軍在賽會簽到

廣西建工五建董事長 黃鼎龍先生致辭

多倫多利加利華俱樂部投資人FENG.LI致辭

本次賽會共有多倫多利加利華國際圍棋俱樂部、廣州桂邕輝圍棋俱樂部與貴陽弈源圍棋俱樂部三支圍棋俱樂部參加。8月5日進行常規賽第8-9輪，由多倫多俱樂部對陣廣州桂邕輝俱樂部；8月6日舉行開幕式並進行第10-11輪比賽，由多倫多俱樂部對陣貴陽弈源俱樂部。

多倫多利加利華俱樂部是城圍聯這一賽季的新軍，教練和隊員主要由加拿大華裔及上海棋手組成。2017年2月底在上海參加城圍聯圍棋嘉年華百團大戰的快樂體驗，喚起幾位多年旅居海外赤子心中的中華情節，於是，他們懷著對中華傳統文化的眷念，組建了多倫多圍棋俱樂部。雖然這一季他們的戰績不甚理想，但投資人Feng Li對俱樂部的主場經營十分用心，每一個細節都親自籌劃。為辦好這次活動，Feng Li專門召集各方開會：「要不是對方幾位棋手辦不到加拿大簽證，我們的主場一定是在多倫多辦的。在參加日本主場比賽時我們學到一些經驗，這次我們主辦的柳州賽會，也一定要辦得有聲有色。」

由廖桂永九段率隊的廣州桂邕輝俱樂部和唐韋星九段執教的貴陽弈源俱樂部都是城圍聯發起俱樂部之一，比賽經驗豐富，常規賽累計積分在本小組分別居第三位和第二位。這次柳州賽會桂邕輝俱樂部克服諸多困難，主力隊員於比賽前半夜抵達柳州，但全隊上下同心，在5號的比賽中兩勝多倫多。在6號進行的兩場比賽中，貴陽弈源在教練和主教練唐韋星九段、廖行文六段不能到場的情況下發揮穩定，兩輪比賽均戰勝對手。

為幫助現場觀眾更方便地看比賽，主辦方特意邀請到山東圍棋隊總教練曹大元九段和美女棋手陳盈初段在現場大盤講棋。

曹大元九段和多倫多隊俱樂部領隊、教練兼棋手曹宏元是兩兄弟，這次應弟弟邀請來柳州為廣大棋迷講棋。曹宏元本人則是長期旅居加拿大，今年2月通過哥哥的介紹，他組織溫哥華幾位棋友參加了城圍聯上海總決賽的百團大戰，取得了第4名的佳績。就是這一次的「棋緣」，讓他對城圍聯有了直觀的感受，最終與投資人Feng Li攜手創建了多倫多利加利華圍棋俱樂部參加城圍聯比賽。

藉助本次城圍聯賽會，來自柳州和周邊城市的50多名圍棋愛好者，參與和體驗了激烈而又趣味橫生的城圍聯接力賽。主辦方邀請世界冠軍曹大元九段、美女棋手陳盈初段、王香如初段等知名棋手與棋友們進行指導棋對弈，其中陳盈初段身著傳統壯族服裝，引來大批棋友、親友團們高舉手機，爭相合影拍照。

棋迷接力賽分為成人組和青少年組，共12支隊伍。經過多輪比拼，最後龍城棋院隊、協會教室少年隊分別獲得了成人組和青少年組的第一名。

城市圍棋聯賽俱樂部中許多投資人和股東都是建築方面的行家裡手，他們利用在柳州舉辦城市圍棋聯賽的契機，發揮城圍聯商業生態圈聚合優勢，聯合廣西建工集團第五建築工程有限責任公司在柳州市舉辦裝配式建築研討會，探討行業政策，推廣相關技術。來自北京、上海、杭州、長沙和廣西區內多名業內權威專家作主旨發言，多倫多利加利華國際圍棋俱樂部董事長Feng Li以國外建築設計公司負責人身份應邀出席並介紹了加拿大裝配式建築的實踐和經驗。

5號下午主辦方邀請林建超將軍與柳州市圍棋協會羅銘主席、柳州圍棋協會其他主要負責人座談賓主暢談柳州圍棋史話和圍棋協會未來發展規劃。

部分圖片由廣西建工五建公司 謝邕昌、韋金戎提供

曼谷賽會

8月5日-6日，城圍聯落子泰國曼谷，

曼谷貴人主場迎戰；

A區四隊奮勇「搏殺」；

「天使之城」瞬間風起雲湧，

最終，在8月5日曼谷的8/9輪比賽中，

曼谷貴人0：2中盤不敵天津鵬峰汽車，

北京星天地2：0戰勝台北華保盛。

8月6日的4/5輪兩場比賽，

曼谷貴人均遺憾負於北京星天地。

「城市圍棋聯賽2017賽季A賽區-曼谷賽會」於2017年8月5日在泰國曼谷正大集團總部11樓召開，正大集團副董事長，泰國圍棋協會會長蔡緒鋒閣下，廣西總會主席李銘茹、泰中僑商聯合會會長鄺錦榮、泰國猴王食品有限公司董事長王康平，上海蘊跡電子商務有限公司董事長赫震宇等人出席開幕儀式。

下面就請各位跟著小編一同去感受一下現場的盛況吧！

在8月6日的曼谷貴人俱樂部對陣北京星天地圍棋俱樂部隊比賽中，北京星天地由於昨天2比0力克精英盡出的台北華保盛勢頭正盛。上午曼谷貴人俱樂部主場首位出場的是泰國本土選手pariwat 5段，布局階段北京星天地俱樂部發揮出色奠定優勢。第二階段曼谷貴人俱樂部派出主教練史金帛三段上場但布局差距過大無力回天中盤告負。下午，曼谷貴人俱樂部客場作戰，主教練史金帛三段總結了上午對局的問題，對戰術進行了調整。泰國本土棋手golf5段上場后在布局階段發揮出色，北京隊不得不連續叫了暫停和技術換人來商量對策。第二階段仍然由總教練史金帛三段上場，形勢一度獲得了領先，但最後一棒上場的女棋手沒有把握好局面，在官子階段出現失誤告負。

資料來源：曼谷貴人俱樂部

廣州華夏匯主場

8月5日，廣州的另外一支隊伍——廣州華夏匯也在浙江上虞比賽結束。

最終，廣州華夏匯兩局均在中盤戰勝桂林合和。

資料來源：廣州華夏匯俱樂部