桃園市中壢區新亮點！ 埤塘生態公園2019年完工

【網路地產王/綜合報導】桃園市長鄭文燦4日前往中原大學旁14A埤塘，出席「桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程」開工典禮，可望結合中原大學的綠地與開放空間，變身「中原埤塘生態公園」。鄭文燦表示，該工程結合水利工程、建築工程及景觀工程，經費約4億5,500萬元，其中內政部營建署補助2億5,000萬元，預計2019年6月前完工，「中原埤塘生態公園」將成為中壢特色。

「中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程」是利用既有的14A埤塘設置，將1.25公頃既有埤塘濬深7公尺，預估滯洪量可達3萬立方公尺，並改建排水箱涵約217公尺、新建引流箱涵約200公尺，改善淹水面積達10公頃，保護範圍涵蓋環中東路及中原大學至中壢工業區，成為中壢新亮點。

鄭文燦說，滯洪池工程周邊也將設置排水系統、引水道及雨水下水道等，同時規劃施作景觀工程，設置環湖步道、綠蔭植栽、景觀餐廳、活動廣場等設施，讓「中原埤塘生態公園」成為民眾休閒的地方。

由於中壢區環中東路至中壢工業區一帶地勢低窪，排水系統無法排出內水，每逢豪雨或颱風期間，新中北路及環中東路常有積淹水的現象。鄭文燦說，設置滯洪池，將有效改善環中東路及中原大學周邊積淹水現象，並結合新街溪的拓寬計畫，也將改善下游區域的淹水情形，具有雙重功能。

鄭文燦表示，市府在中壢進行多項建設，未來中原大學附近將配合鐵路地下化計畫設置中原站，站區擁有1公頃的廣場，鐵路上方可騰空25米路廊；也規劃在中原營區進行聯合開發，打造「中原創業村」，面積約10公頃；捷運綠線延伸至中壢火車站，經費約351億元；並設置中壢體育園區，以及約9公頃的運動公園，讓中壢的面貌煥然一新。

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