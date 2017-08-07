高雄市首購熱銷 助攻房市成交竄高

【網路地產王/綜合報導】根據最新統計資料顯示，高雄房市今年上半年新成屋過戶量體達3,756戶，創近四年同期新高，其中八成為50坪以下的首購宅，最夯地段為鳳山區，約有900餘戶銷售量，其次為楠梓區800多戶。市場回溫態勢明顯，推案業者預估全年大樓去化將與去年7,573戶相當甚至超越，價穩量增趨勢方向確立，推案熱區的平價小宅，仍將是下半年房市亮點。

根據高雄市政府與內政部不動產資訊平台最新統計，高雄市105年度買賣移轉件數，35坪內的中小坪數產品居多，達6986戶，其次為35~55坪的2321戶與55坪以上的1486戶，近五年高市每戶平均人數則介於2.5人至2.6人之間，僅有少數原高雄縣轄區每戶人口高於3人，市區小宅化趨勢明顯。

高市不動產開發商業同業公會房屋市場委員會主委呂金發表示，目前市場最大的餘屋量仍為70坪以上換屋型產品，約有1千900戶庫存量，去年至今去化440戶，餘屋壓力大。此外，下半年起，興富發、龍騰、甲山林、聯上、仰德、泰郡、城揚、全誠、達麗、華雄等建商，有志一同主推中小坪數首購首換宅，約有6千戶預售量進場，眾量齊發。

高雄市不動產開發公會理事長張永義表示，今年上半年高雄首購產品的市場表現亮眼，售價皆維持穩定，包括鳳山、楠梓、仁武等首購產品推案熱區，消費者進場踴躍，回籠購屋態度積極，讓下半年高雄房市可審慎樂觀看待。

曜群廣告經理邵泓也在高市不動產開發公會房市研討會報告指出，高雄房市各主要推案區的房價，除了小港區下修約5%之外，皆呈現上揚走勢，尤其是鳳山區近年來房價漲幅居全市之冠達17.7%，全市房價平均漲幅約達5.1%，但推案坪數皆全面下修。且表示有產業才有就業，有就業便能帶動房市，像楠梓區的成交量這三年來都居各區之冠，今年上半年小輸鳳山區40戶，也有867戶的成交量，統計分析，楠梓加工區的就業人口是該區域買房子最主要的需求量。

近年平均坪數從54.9坪，下修至49.2坪，縮減幅度達10.5%，小宅化趨勢更明顯，尤其是南高雄市心，因2、3房推案大幅增加，拉低總價帶從4年前的均價1772萬元，降至目前約1170萬元，總價帶縮減高達34%。雖然單價30萬元以上的豪宅市場去化依然遲緩，但首購與首換客層的自住購屋需求相當穩定，加上土地、營建成本居高不下的情勢，可預期下半年高雄房市發展，朝價穩量增與小宅化方向穩定回溫。

米多司廣告協理蔡宸祐說，高雄房價由於基期低於其他五都，已在去年出現拐點，也就是去年就是房價的最低，今年房市「穩中透強」，首購、低總價、低單價、坪數，以及自住型仍為市場主流產品。

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