宋仲基宋慧喬婚禮地點確定 細節事宜有待商討Wow!NEWS新聞網 (2017-08-07 12:31)
bnt新聞訊 韓國演員宋仲基、宋慧喬的婚禮確定將在首爾新羅酒店舉行。
宋仲基所屬經紀公司方面7日向媒體表示：“宋仲基和宋慧喬的婚禮確定將於10月31日在首爾新羅酒店迎賓館舉行。”對於婚禮的具體事宜，公司方面回應稱目前正與酒店方面進行商討，具體時間、婚禮主禮、祝歌演唱者等目前均未確定。”
另外，宋仲基、宋慧喬通過KBS電視劇「太陽的後裔」相識相戀，並於7月5日正式宣布婚訊。王容/文 bnt新聞DB/圖
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