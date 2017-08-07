



bnt新聞訊 韓國演員宋仲基、宋慧喬的婚禮確定將在首爾新羅酒店舉行。





宋仲基所屬經紀公司方面7日向媒體表示：“宋仲基和宋慧喬的婚禮確定將於10月31日在首爾新羅酒店迎賓館舉行。”對於婚禮的具體事宜，公司方面回應稱目前正與酒店方面進行商討，具體時間、婚禮主禮、祝歌演唱者等目前均未確定。”





另外，宋仲基、宋慧喬通過KBS電視劇「太陽的後裔」相識相戀，並於7月5日正式宣布婚訊。王容/文 bnt新聞DB/圖

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