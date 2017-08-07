●三大法人買超台股 13.54億元中央社 (2017-08-07 14:53)
（中央社台北2017年8月7日電）台股今天漲72.82點，收在10579.38點，成交值新台幣1265.54億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計買超新台幣13.54億元。
台股加權指數一度衝上10592.31點，終場收在10579.38點，上漲72.82點，漲幅0.69%，再創1990年4月以來新高。
外資及陸資今天賣超5.59億元，投信買超7.26億元，自營商買超11.87億元。
國泰證期研究部觀察近期法人的動向發現，外資8月買超較7月積極，加上近期美國股市也因為財報普遍優於預期，在道瓊持續走高之際，後續應該會激勵外資買超的力道。
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