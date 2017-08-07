（中央社記者潘智義台北2017年8月7日電）台灣塑膠工業（1301）今公布，7月合併營收新台幣169億7587萬元，較6月衰退5.4%，主因颱風影響出貨。



台塑指出，7月生產順利，開工率達93%，比6月增加3個百分點，但7月29至31日受颱風影響，南部貨櫃場關閉，影響出貨，且印度7月1日起實施全國統一的貨品與服務稅(GST)，客戶對進口貨品如何計稅存有疑惑，延後購料。



另外，台塑表示，6月液鹼配合外銷客戶船期安排，部份訂單延至8月出貨，致聚氯乙烯（PVC）、液鹼及高密度聚乙烯（HDPE）銷售量分別比上月減少1.1萬噸、1.2萬噸及0.7萬噸。



台塑指出，去年7月聚乙烯（PE）國際行情走跌，市場買氣較差，且低密度聚乙烯（LLDPE）廠停車檢修，庫存不足，今年7月PE行情回升，買氣佳，致銷售量比去年同期增加1.3萬噸，影響營業額增加5.2億元。