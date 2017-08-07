東芝群龍無首 政府積極介入晶片出售案中央社 (2017-08-07 14:44)
（中央社東京2017年8月6日綜合外電報導）英國「金融時報」（FT）今天引述熟悉內情的消息人士報導，由於東芝集團「群龍無首」，日本政府看不下去，已積極介入東芝出售180億美元晶片事業一案。
就在多位關鍵要角表示，東芝晶片事業的拍賣遲無進展，猶如「老牛拖車」，最後還可能落得滿盤皆輸之際，熟悉決策流程的律師、參與出售案的銀行業顧問、以及東芝最大債權人之一告訴「金融時報」，日本政府對東芝管理高層越來越感不耐。
同一群人表示，最近數週，日本政府更積極要在知情人士認為有「根本上管理缺失」的東芝內部建立共識，並加速東芝的決策流程。
部分人士表示，日本政府越來越傾向對晶片事業出售案提供建議，有利交易進行；卻也有人說，政府的介入，正是交易案拖延、導致東芝迄今無法重新說明何時可做出決定的原因之一。
東芝之所以急著出售晶片事業，是因為其在美國虧損連連的核子事業巨額減記，而有53億美元的缺口。
如果東芝無法在2018年3月這個會計年度結束前填平缺口，就會遭東京股市下市，進而難以注資最需要投資的部門，特別是晶片事業。
若再考量到所有出售協議都須經監管單位同意，參與拍賣磋商的銀行業者和律師表示，東芝實際上時間不多，8月底之前，就得決定買家。
熟悉磋商的人士表示：「應該是東芝內部想避免下市，出於急迫感，而想出售晶片事業。」「但如果那種急迫感繼續下去，就凝聚不了東芝的管理機器，或許那正是政府亟欲積極介入的原因。」
出售案談判的主焦點，仍放在一個美國私募基金貝恩資本公司（Bain Capital）領導的集團、政府支持的「產業革新機構」（Innovation Network Corporationof Japan,INCJ），以及南韓晶片商海力士公司（SK Hynix）這幾大競標者身上。
今年6月底東芝年度股東會之前，一般認為海力士最有可能得標，但因為後來出現許多問題，東芝重新洽談了其他競標者，台灣的鴻海和美國威騰電子公司（Western Digital）都包括在內。
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